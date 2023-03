Finalmente Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno vivendo il loro amore lontano dalle telecamere del GF Vip. In compenso ci sono quelle dei loro smartphone però a testimoniare un po’ il tutto. Per chi non lo sapesse infatti, l’ex schermitrice campana è stata eliminata dall’ultimo televoto per ‘colpa’ di alcuni messaggi lanciati dai genitori. La mamma soprattutto ha fatto un accorato appello ai fan della giovane affinché potesse uscire il prima possibile, soprattutto per la sua salute psichica e così è stato.

Così è stato e la giovane è uscita finalmente per poter rivedere il suo amore, Edoardo Donnamaria, cacciato dal reality per comportamenti scorretti proprio nei suoi confronti. Una misura che tuttavia non ha impedito alla coppia di rivedersi e come dicevamo, poter vivere il loro amore lontano da occhi indiscreti.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a cena fuori

I fan lo sanno, il giovane si è fatto trovare fuori dagli studi e i due da allora sono inseparabili. Lo abbiamo raccontato poi, i due sono andati a casa cantando “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, affermando che “sente il cuore a mille”. Ieri sera invece Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono usciti per la prima volta, nella prima cena fuori della loro vita insieme. Una cena romantica smangiare il sushi, di questo si tratta.

Chiaramente sui social la Fiordelisi ha postato una foto insieme, scrivendo poi una famosa citazione in latino: “L’amore vince su tutto”. Ma non è finita qui, perché Antonella poco dopo ha trovato in valigia la lettera che Nikita Pelizon ha scritto per lei dopo l’eliminazione e ha deciso di risponderle. “Scricciola – scrive Nikita – Grazie di tutto l’amore, l’affetto, il sostegno, il tempo, le risate e i bellissimi ricordi che mi hai fatto vivere”.

Mentre lei è felice si gode il suo amore , nella casa ancora parlano di lei.😂 #donnalisi pic.twitter.com/KMyWQhUATD — ANTONELLA&EDOARDO❤️ (@Nonsoch77507662) March 22, 2023

E ancora: “Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era un sola ma erano due sole contro tutti. Ci vediamo fuori. Goditi il tuo amore Edoardo e salutamelo. A quel punto Antonella Fiordelisi ha deciso di commentare scrivendo a sua volta un piccolo messaggio per l’amica: “Grazie sister. Grazie per il pensiero. La finale ti aspetta. Su aiutiamola!”.

