Oriana Marzoli, la confessione. I concorrenti del GF Vip 7 sono concretamente arrivati a un passo dalla serata conclusiva che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale dell’edizione. Ma i colpi di scena continuano a essere dietro l’angolo, pronti a ribaltare gli equilibri precari della casa. Le parole della modella venezuelana sono la prova tangibile che tutto questo può succedere da un minuto all’altro.

La confessione di Oriana Marzoli su Nikita Pelizon. Un carattere solare e pieno di energia contagiosa, eppure la modella venezuelana ha avuto un momento di cedimento che ha rivelato davanti a Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Anche i caratteri apparentemente più forti possono nascondere qualche insicurezza e le parole di Oriana lo mettono in chiaro.

La confessione di Oriana Marzoli su Nikita Pelizon: “Mi sembra strano che adesso ci sia questa confidenza…”

Oriana Marzoli lo avrebbe ammesso nel corso di una chiacchierata tra amici più intimi della casa del GF Vip 7. E se pensate che la confessione tiri in ballo Daniele Dal Moro vi sbagliate. Infatti la modella venezuelana ha riferito il caso parlando proprio di Luca e di un riavvicinamento tra lui e Nikita che avrebbe fatto scattare la gelosia della Marzoli: “Mi sembra strano che adesso ci sia questa confidenza tra voi“, ha spiegato parlando faccia a faccia con l’ex UeD.

“Due chiacchiere le faccio con tutti, ma non è che mi sia dimenticato di ciò che è accaduto”, è stata la risposta di Luca Onestini in tutta sincerità. Ma in verità, non solo Oriana sembra essersi accorta di uno strano riavvicinamento tra i due nonostante i burrascosi trascorsi. “Non so che cosa rispondere. Sono razionale quando si tratta di lui. Mi fa piacere che ci parliamo, diciamo così. Non siamo ancora amici. Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica“, sono state le considerazioni di Nikita sul riavvicinamento con Luca.

Più distaccata la considerazione di Luca Onestini a riguardo: “Stiamo convivendo. Il programma sta per finire. So che ci sono delle cose che non mi piacciono ma la vita è un’altra cosa”, per poi aggiungere: “Non è che io non mi renda conto o non veda. Però adesso a me non me ne frega più nulla e basta. Parlo con chiunque, sto così e basta. Me la vivo serena. Questo non vuol dire essersi dimenticati, non vuol dire che sono stron*** le cose successe, cioè non mi sono piaciute, io le ho chiarissime”.