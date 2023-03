Dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, la terza finalista del GF Vip 7 è Giaele De Donà. Nel televoto finale di lunedì 20 marzo, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il suo nome come finalista e la concorrente che ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia: Antonella Fiordelisi. La vippona è stata eliminata dal GF Vip 7 raggiungendo solo l’8% delle preferenze.

Antonella Fiordleisi è stata eliminata dal GF Vip 7 dopo una richiesta partita dalla madre dell’ex schermitrice. La madre infatti, in una lettera scritta ai fan della figlia, ha esortato tutti di non votarla e lasciarla uscire per il suo bene. Secondo la donna la situazione stava diventando troppo pesante per lei e quindi ha lanciato un appello per farla uscire dalla casa. In apertura di puntata si è parlato anche dell’ultima squalifica, quella di Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la casa e ovviamente ha avuto un confronto con Oriana Marzoli, concorrente con cui Daniele ha iniziato una storia.

Oriana Marzoli e la squalifica di Daniele, l’accusa di Signorini al GF Vip 7

L’ex volto di Uomini e Donne è stato squalificato dal reality la scorsa settimana a seguito del comportamento avuto proprio nei confronti della ragazza. In collegamento con Oriana Marzoli, Alfonso Signorini ha parlato della squalifica di Daniele. “Nello scherzo si è perso il controllo, – ha spiegato il conduttore del GF Vip 7 – sappiamo come è andata a finire. Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. Per queste ragioni, secondo queste direttive che abbiamo tutti quanti abbracciato, è stato squalificato. Non è che ci piaccia squalificare le persone, soprattutto una persona sensibile come Daniele”.

Oriana Marzoli è intervenuta spiegando che Daniele non aveva nessuna intenzione di essere aggressivo. A questo punto il conduttore ha risposto e la sua risposta ha fatto infuriare molti utenti social. “Purtroppo la tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando. Quando Daniele si è fatto insistente a toglierti il trucco, hai detto ‘lasciami, non mi piace, mi fai male’”, ha detto Alfonso Signorini.

“Quelle immagini hanno davvero preoccupato ed erano delle brutte immagini da vedere. Noi conosciamo Daniele sappiamo che non è così, ma credimi che quelle immagini erano bruttissime. Era un dato molto sensibile. Oriana le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che è colpa tua, ma certamente la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo””, ha detto ancora Signorini a Oriana Marzoli.

Comunque, non per usare paroloni, ma solo perché sia chiaro il concetto che sta alla base della narrazione che spesso si fa della violenza: quello che stasera Alfonso Signorini ha fatto con Oriana si chiama victim blaming. #gfvip #oriele — Ho visto NINA volare (@ninettamia_) March 21, 2023

Le parole di Alfonso Signorini non sono piaciute per niente ai fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e infatti i post contro il conduttore sono stati tantissimi: “L’insensibilità di Signorini nel dare la colpa a Oriana per il suo malessere. Una donna che è stata picchiata per 4 anni (e lui lo sa) è normale reagisca in un certo modo a “approcci fisici” esagerati. Sensibilità zero!”, “Scrivete in massa a Signorini per difendere Oriana… Massacratelo sia in dm instagram che sotto le sue foto. Facciamoci sentire per tutta settimana! Anche sotto il profilo del GF Vip”.