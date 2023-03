GF Vip 7, a poche ore dalla diretta della nuova puntata di lunedì 20 marzo Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ancora sotto la lente di ingrandimento dei fan. Come molti sapranno l’ex Uomini e Donne è stato squalificato senza la possibilità di salutare nessuno degli amici inquilini e non sarà presente neppure oggi in studio. Una decisione che ha fatto imbufalire Daniele che ha voluto dire la sua. “Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo”.



“La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

Leggi anche: “Ma è fantastico”. Il GF Vip esplode di gioia per Nikita e Onestini: ha fatto tutti lui





GF Vip 7, Oriana Marzoli urla da fuori: “Daniele Dal Moro ti segue”



Di sicuro Daniele Dal Moro troverà spalla forte in Oriana Marzoli, sul rapporto con la quale al GF Vip 7 ha parlato anche Nicole Murgia. “Io gli ho visti per un periodo molto vicino, molto carini insieme . Io ho sempre detto che si porteranno questa storia fuori dal Grande Fratello e se la vivranno in maniera molto più serena. Poi per come è fatto lui, a Daniele non piace molto esprimere le sue emozioni, al Grande Fratello preferisce sai tutelarsi un po’ da questo punto di vista”.



E ancora: “Io questo post che ha fatto l’ho visto come un bel gesto nei confronti di Oriana. A lui lei piace. Lei ha una maniera diversa di esprimersi, si vive al 100% tutti gli aspetti, questa è la cosa che mi piaceva di lei. Lui è una persona molto razionale e da quello che ho capito, in base al suo passato ha bisogno dei suoi tempi. Ma con Oriana ha fatto dei grandissimi passi avanti.” Oriana Marzoli che ieri, fuori dal GF Vip 7, ha ricevuto notizie su Daniele Dal Moro.

Una ragazza urla “Oriana, Daniele ti segue!!!”



E lei che esplode in una gioia incontenibile ❤️

(Stranamente zero censura!!) (1 parte) #GFvip #oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/e1SFus5XV6 — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) March 19, 2023



Alcune sue fan le sono venute in soccorso recandosi all’esterno della casa per avvisarla del fatto che il compagno anche da fuori la sostiene: “Daniele ti segue”. A quel punto la diretta interessata è corsa immediatamente in giardino e ha ringraziato le fan per la bella notizia ricevuta: “Dani ti mando un mando” ha detto Oriana.