Bomba su Daniele Dal Moro dopo la squalifica dal GF Vip. La scorsa settimana il volto di Uomini e Donne è stato fatto uscire dalla casa più spiata d’Italia per aver infranto il nuovo regolamento. Da settimane, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha inasprito le regole del reality show chiedendo ai concorrenti più rispetto. L’ad di Mediaset ha preteso meno liti, volgarità e outfit più consoni alla prima serata delle dirette.

“Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento“, così recitava il comunicato stampa che annunciava la squalifica di Daniele Dal Moro. Il concorrente è stato fatto uscire senza poter salutare gli altri vipponi e appena uscito dalla casa ha iniziato a sparare a zero contro il reality.

Daniele Dal Moro, la bomba di Alessandro Rosica dopo il GF Vip 7

“Dovevo essere in studio lunedì, questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. – ha attaccato Daniele Dal Moro – In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Un beso cariño”.

Dopo l’intervento l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha parlato dell’ex vippone: “Daniele vuole sputtan*** che gli autori lo hanno plagiato, ovvero lo hanno spinto fino alla fine a fare la storia con Oriana e viceversa. Però questa cosa danneggia anche lui, danneggia soprattutto lui. Quindi io capisco che Daniele sta inca*** nero. Ma secondo me è come dare una coltellata al nemico ma darsela anche sulla pancia, a rischio di morire dissanguato”. Alessandro Rosica ha poi rivelato di aver saputo delle indiscrezioni da un amico in comune con l’ex concorrente del GF Vip 7.

Si chiama Alessandro rosica (non so chi sia) e dice che Daniele voglia dire che il programma lo abbia spinto a creare questa finta storia con Oriana. E poco dopo aggiunge che neanche Oriana è interessata ma questo non l’ho registrato — Susy Rokn (@susy_rokn) March 20, 2023

“Siccome hai fatto una sporca figura facendo queste minacce contro gente che ti ha dato da mangiare e ti ha salvato in un certo senso, io ci penserei due volte, ti dico la verità. Perché caro Daniele, è questo che vuoi fare: vuoi raccontare un aneddoto, ovvero che tutti i fidanzamenti là dentro sono tutti spinti e diretti dagli autori e da Alfonso, o sbaglio?“, le parole di Alessandro Rosica su Daniele Dal Moro. “Tu questo vuoi dire, ti sei anche confidato con un amico che abbiamo in comune. Anzi, ti sei confidato un po’ con tutti quanti”. Poi, come anticipato dallo stesso Daniele Dal Moro, ha parlato anche di altro. Soprattutto di concorrenti che avrebbero infranto le regole senza essere squalificato come successo a lui e a Edoardo Donnamaria.