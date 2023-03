“Mi sono rifiutato”. Daniele choc, GF Vip e Signorini tremano. È guerra aperta dopo la squalifica

Daniele contro il GF Vip 7 dopo la squalifica arrivata venerdì sera e decisa a causa del suo comportamento con Oriana Marzoli. A far scattare il provvedimento è stato in particolare un episodio in cui il concorrente ha strattonato è messo il braccio intorno al collo della modella. Sui social tante le rischierate degli fan del GF VIp 7, fino alla decisione di far uscire Daniele dalla Casa.

Il modello Veneto è stato chiamato in confessionale è fatto uscire senza dargli la possibilità di salutare gli altri concorrenti. Uscito dalla casa, si è scattato un selfie e in cui ha scritto: “poi devo dirvi due cosette”, riferendosi al GF Vip 7. Daniele contro il GF VIp 7 anche su Twitter. Rientrato in possesso del suo cellulare, l’ex gippone ha parlato anche della sua amica speciale: Oriana Marzoli.

Leggi anche: “Piantatela”. GF vip 7, rissa tra Antonella e Oriana: scatta la censura





Daniele contro il GF Vip 7: il rifiuto alla richiesta di Signorini

Ma la vera bomba riguarda il passaggio in cui parla di aver rifiutato una richiesta da parte degli autori e Alfonso Signorini. Una presa di posizione che ha fatto discutere e che svelerà inediti scenari sulla squalifica del concorrente. “Hola bebe! Io comunque lo percepivo in Casa che eravate in tanti a sostenermi. Non è che non si percepiva. Solo che ti ripeto, Oriana urla, ha trent’anni ma è come se ne avesse sei. Solo quello è il discorso”, le parole di Daniele per Oriana Marzoli durante una room di Twitter dedicata a Oriana.

“Lei è fatta così, si diverte a essere così, a me viene più difficile, però avevamo comunque la percezione che ci sostenevate. Poi ti ripeto, è una tatina. Mi sembra di tornare indietro di dieci anni. Bebè fa tenerezza”.

È ancora: “Alla fine non puoi volerle male e quindi alla fine le passi tutto. Però non è mica giusto così! Bebè quando prende in mano questa roba (la room, ndr) diventerà scema con una cosa del genere”. Poi le parole di Daniele contro il GF Vip 7. In conclusione l’ex vippone spiega di non aver voluto registrare un video per Oriana per evitare strumentalizzazioni. “Dovevo essere in studio lunedì, questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo”.

“La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. – ha attaccato Daniele Dal Moro – In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Un beso cariño”.