GF Vip, lite censurata tra Antonella e Oriana. Ogni volta che la regia del reality interviene per oscurare qualche frase o discussione tra i vipponi il pubblico lo fa notare prontamente. È successo recentemente quando Oriana Marzoli e Sofia Giaele De Donà stavano parlando di forma ed estetica dei genitali maschili. La prima ad intervenire è stata Micol Incorvaia che ha invitato le due coinquiline a fermarsi, poi la regia ha inquadrato Alberto e Milena che stavano ballando.

Recentemente la linea editoriale del GF Vip è notevolmente cambiata. L’intervento di Pier Silvio Berlusconi che si è lamentato degli eccessi visti nel reality ha sortito effetti evidenti. Le recenti squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro ne sono una prova lampante. Nella serata di ieri, sabato 18 marzo, c’è stata una litigata tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Ebbene, ancora una volta è intervenuta la censura della regia…

Edoardo Tavassi interviene sulla discussione tra Oriana e Antonella

In realtà, come spiegato poi da Edoardo Tavassi, tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli la discussione non è stata poi così violenta e sopra le righe. La cosa è stata notata da alcuni telespettatori. Una di loro, piuttosto polemicamente, ha segnalato tutto a Deianira Marzano. Il concetto è: non si starà forse esagerando con questa censura?

Nella segnalazione si legge: “Amò ieri pomeriggio c’è stata una litigata (toni accesi ma niente di che eh) fra Antonella e Oriana. Hanno censurato tutto sia video che audio mettendo le 2 regie in piscina. In serata Tavassi stava dicendo che non vogliono nemmeno i battibecchi. Mi sembra un po’ eccessivo ma forse ormai pensano che una litigata può sfociare in una squalifica?”.

Antonella “pensa a daniele”

Oriana: “tranquilla io penso a daniele, io non ti sto facendo un colpo basso col tuo ragazzo che se ne è andato in un modo uguale a daniele” #oriele pic.twitter.com/RL2I8hlqEU — prepotente (@surgelatu) March 18, 2023

Insomma, tutti si sono accorti che il clima è cambiato, ma qualcuno si lamenta che si sta esagerando: “In pratica non possiamo vedere più niente” si lamenta la spettatrice. Dal video trovato su twitter, in effetti, si capisce che la discussione tra le due coinquiline non è niente di eccezionale. Forse in un altro momento la censura non sarebbe scattata. Ma si sa, il vento è cambiato e Alfonso Signorini e i suoi sembrano essersi adeguati…

