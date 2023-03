GF Vip 7, Luca Onestini torna sulla squalifica di Daniele Dal Moro: ne ha parlato con Oriana Marzoli e non ha risparmiato accuse velate alla produzione. Onestini che nelle ore scorse ha attirato le attenzioni del pubblico dopo essere tornato a parlare di Ivana. Una coppia sulla quale il pubblico ha le idee chiare: “Non dovevano mandare via Ivana. Erano belli da guardare e secondo me se lei fosse rimasta avremmo visto un’evoluzione nel loro rapporto. Purtroppo agli autori non piacciono le storie pulite”.



“Dovevamo vedere sempre le solite coppie sulla quale ci marciavano da mesi pur di avere clip e parlarne in prima serata. Attenzione, questo non vuol dire che non credo all’amore tra Antonella ed Eduardo. Penso solo che creavano situazioni ad arte per far parlare di sé. Fino a l’ultima provocazione di lei che poi ha portato alla squalifica di lui. Ora i migliori sono a casa, voglio vedere cosa faranno li dentro. Quali dinamiche si inventeranno. Sarà una noia mortale d’ora in avanti. Spero di rivedere presto Ivana per Luca”.

GF Vip 7, Luca Onestini critica la squalifica di Daniele Dal Moro



Luca Onestini che non ha digerito la squalifica di Daniele Dal Moro al GF Vip 7. “È Successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché?”. Parole, quelle di Onestini, alle quali hanno fatto seguito quelle di Oriana: “Il pensiero che Daniele è uscito e che non l’ho potuto salutare mi sento un vuoto dentro”. A intervenire era stato poi anche Daniele.



“La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. La seconda che le regole sono uguali per tutti”. A ‘bruciare’ a Daniele in particolare il fatto di non aver potuto salutare i suoi compagni d’avventura, ad altri invece questo tipo di possibilità è stata concessa. Daniele che poi ha parlato anche del suo rapporto con Oriana.



“Non pensavo – ha detto Daniele Dal Moro – che Oriana mi avesse scritto una lettera. Lo spagnolo? Un po’ lo capisco a forza di stare sempre con lei che lo parlava. Bebè quando prenderà in mano sta roba della room diventerà scema. Oriana è una bambina, non fa male a nessuno… lei batte i piedi, fa rumore non fa altro. Lei urla per gli aerei, ha 31 anni ma è come se ne avesse 6. Lei è fatta così si diverte a essere così, a me viene più difficile”.