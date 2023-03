GF Vip, Daniele Dal Moro parla di Oriana Marzoli. Chissà se la modella venezuelana sarà felice di sentire quello che il vippone, da poco eliminato dagli autori del reality, ha detto sul suo conto. Come ben sapete il modello e influencer è stato squalificato per gli atteggiamenti e i comportamenti avuti dentro la Casa. Ovviamente la decisione ha riguardato soprattutto quello che Daniele ha combinato nel rapporto turbolento con Oriana

Proprio quando siamo alle battute finali, con il GF Vip che lunedì 3 aprile vivrà la sua serata conclusiva, è arrivata l’eliminazione di Daniele Dal Moro. La produzione ha spiegato il motivo di tale decisione: “Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento“. Una deriva che non ha riguardato solo lui, tanto è vero che pure Edoardo Donnamaria è stato fatto fuori praticamente per gli stessi motivi. Ora Daniele ha dedicato una twitter room ai suoi fan parlando di Oriana.

Leggi anche: “Vi dico due cose”. Squalificato dal GF Vip, Daniele esce dalla casa e sgancia la bomba





Daniele Dal Moro parla di Oriana, fan impazziti

Appena uscito dal GF Vip Daniele Dal Moro ha prima dedicato un post ai suoi fan: “Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato… E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”. Poi ha parlato di Oriana Marzoli.

“Non pensavo – ha detto Daniele Dal Moro – che Oriana mi avesse scritto una lettera. Lo spagnolo? Un po’ lo capisco a forza di stare sempre con lei che lo parlava. Bebè quando prenderà in mano sta roba della room diventerà scema. Oriana è una bambina, non fa male a nessuno… lei batte i piedi, fa rumore non fa altro. Lei urla per gli aerei, ha 31 anni ma è come se ne avesse 6. Lei è fatta così si diverte a essere così, a me viene più difficile”.

Ora sappiamo che Daniele sta bene.

Ha chiamato Oriana più volte bebé.

Ha ripetuto che è una tatina e che fa tenerezza.

Ha detto che ha 30 anni, ma è come se ne avesse 6.

Ha detto che succederanno cose…



IO DEVO ANCORA RIPRENDERMI ❤‍🩹😭#orielepic.twitter.com/v9i2uKB1us — sisonokevin (@_soleilandia_) March 19, 2023

“È una tatina… mi sembra di tornare indietro di 10 anni – dice ancora Daniele – Bebè fa tenerezza, alla fine non puoi volerle male e quindi ti passa tutto. Che profumo avevo in casa? Ne avevo tre, uno era quello che piaceva a Bebè… Comunque io lo percepivo in casa che eravate in tanti a sostenermi”. Infine Dal Moro ha concluso con una frase che sa tanto di promessa, mandando in visibilio gli Oriele: “Succederanno cose“. Chissà a quali cose si stava riferendo…

“Li ha presi lei”. GF Vip 7, Oriana beccata con le mani nel sacco. Il furto ripreso dalla telecamera