Qualche ora fa, nella giornata del 17 marzo, è arrivata la decisione da parte della produzione del GF Vip 7 di squalificare Daniele Dal Moro. L’ex tronista è stato eliminato dal programma in seguito all’ennesimo atteggiamento irruente avuto nei confronto di Oriana Marzoli. Tra i due, in questi lunghi mesi del reality, sarebbe nata una frequentazione, della quale si è parlato diverse volte durante le dirette.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono avvicinati molto soprattutto negli ultimi mesi, tuttavia non sono ancora riusciti a definire di preciso il loro rapporto. Ci sono stati continui alti e bassi tra i due all’interno del GF Vip 7. Soprattutto Daniele ha mostrato sempre poca fiducia nei confronti dell’influencer venezuelana. I dubbi sono stati soprattutto causati dalla brevissima frequentazione che Oriana ha avuto con Antonino Spinalbese, sempre all’interno del programma nei primissimi mesi.

Leggi anche: “Ah, quindi anche lui”. Daniele Dal Moro, il GF Vip 7 e Signorini lo hanno deciso dopo la squalifica





GF Vip 7, il dolcissimo gesto di Oriana Marzoli per Daniele Dal Moro

Tornando a parlare della squalifica di Daniele Dal Moro, pare sia avvenuta proprio per l’ennesimo gesto poco carino nei confronti dell’attrice venezuelana. Nonostante ciò qualche ora fa Oriana Marzoli, parlando con le sue due amiche più strette all’interno del GF Vip 7, ovvero Micol e Giaele, ha confessato che ha deciso di conservare dei vestiti dell’ex tronista veronese. Tale bel gesto non è ovviamente passato inosservato da parte dei fan della coppia.

Ciò che preoccupa gli Oriele, riguarda ciò che non è avvenuto da parte di Daniele Dal Moro una volta uscito dal programma. Pare infatti che l’imprenditore di 32 anni non abbia iniziato a seguire sui suoi social network proprio Oriana Marzoli. Dopo il gesto dolcissimo di Oriana, quanto non accaduto da parte di Daniele continua a far credere agli spettatori che tra i due sia molto più coinvolta l’influencer venezuelana e sorgono dubbi su cosa possa accadere fuori dal reality.

Oriana che si tiene i vestiti e la cintura di Daniele vi prego ❤‍🩹😭 #oriele pic.twitter.com/B5KcVhc6I1 — sisonokevin (@_soleilandia_) March 17, 2023

Ricordiamo che Oriana Marzoli al momento è una delle due uniche finaliste del GF Vip 7. In tantissimi si domandano se una volta uscita anche lei dal programma, Daniele si farà vivo ed entrambi potranno continuare questa frequentazione al di fuori, senza telecamere. Ovviamente gli Oriele tifano per loro e sperano possa questa coppia durare nel tempo.