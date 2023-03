Durante la puntata di lunedì 20 marzo del GF Vip 7, verrà sicuramente dato grande spazio a quanto accaduto nelle ultime ore. Ricordiamo infatti che nella serata di ieri, giorno 17 marzo, il vippone Daniele Dal Moro è stato squalificato dalla produzione del programma per l’ennesimo gesto spiacevole nei confronti della gieffina Oriana Marzoli. Pare comunque che la produzione avesse più volte richiamato l’ex tronista di Uomini e Donne a causa di atteggiamenti poco consoni al programma. Dunque quello di ieri non è stato il primo episodio spiacevole.

Nella prossima puntata del GF Vip 7, oltre a parlare della squalifica di Daniele Dal Moro, verrà anche rivelato il nome della terza finalista del reality e dell’eliminata della serata. Ad essere state mandate al televoto sono infatti quattro donne, tra cui Milena, Giaele, Antonella e Nikita. Sarà il pubblico ovviamente a decretare chi arriverà in finalissima, al fianco di Oriana e Micol Incorvaia, e chi dovrà abbandonare il programma.

GF Vip 7, nuove indiscrezioni dopo la squalifica di Daniele Dal Moro

In seguito alla squalifica di Daniele Dal Moro dal programma, vi è una nuova indiscrezione su quanto accadrà nella puntata di lunedì 20 marzo. Secondo quanto dichiarato da Blasting News, l’ex gieffino non sarà presente nello studio del GF Vip 7. Non parliamo proprio di una novità, in quanto abbiamo potuto notare che la stessa cosa è accaduta nei confronti di Edoardo Donnamaria, anche lui squalificato dal reality in seguito ad atteggiamenti spiacevoli nei confronti di Antonella Fiordelisi, con la quale fa coppia da mesi.

Possiamo comunque notare che nel GF Vip 7 ormai c’è stata una drastica svolta. Dopo i continui richiami avvenuti in questi mesi, sia da parte di Alfonso Signorini che della produzione, il programma ha deciso di agire direttamente con durissimi provvedimenti. Ciò ha dunque portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria e di Daniele Dal Moro, entrambi ripetutamente richiamati per il loro comportamento. Richiami che entrambi hanno comunque deciso di ignorare.

Questo cambio di rotta del programma, voluto fortemente in primis da Pier Silvio Berlusconi, è stato sicuramente influenzato dai commenti negativi degli spettatori. Durante questi lunghi sei mesi del GF Vip 7 infatti, i fan del programma hanno spesso commentato negativamente quanto accadeva all’interno del reality, chiedendo alla produzione di agire su determinati atteggiamenti poco rispettosi e violenti.