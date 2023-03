Daniele Dal Moro, la polemica dopo la squalifica dal GF Vip 7. Dopo Edoardo Donnamaria, arriva anche l’eliminazione del gioco dell’ex UeD. Una doccia che potrebbe definirsi ‘tiepida’ alla luce degli svariati avvertimenti da parte degli autori del programma: “Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più”, sono state le parole di Alfonso Signorini.

La polemica di Daniele Dal Moro arriva dopo la squalifica dal GF Vip 7. C’era da aspettarselo che il gieffino non restasse del tutto in silenzio dopo la decisione definitiva sopraggiunta a un passo dalla vittoria. Poco dopo aver varcato la gettonatissima porta rossa del reality show, l’ex gieffino non ha resistito dall’afferrare il suo cellulare e scrivere i suoi pensieri a caldo sui social. Tanti i ringraziamenti rivolti a quanti lo hanno sempre sostenuto: per Daniele questa rappresenta la vittoria più importante.

Non appena appresa la squalifica dal gioco del concorrente, anche i concorrenti rimasti in gioco non hanno potuto nascondere la sorpresa, prima tra tutti Oriana Marzoli che commentando la vicenda con Luca Onestini ha sottolineato: “Io cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Io invece non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. […] Amo, si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene”.

Dal canto suo Daniele Dal Moro ha pensato di commentare personalmente la sua squalifica, esprimendo minuto dopo minuto qualche considerazione personale in più, come quella apparsa sul suo profilo social dove ha polemizzato via Stories: “Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da cinque mesi allora non chiamatelo reality. Andate a chiederlo ad Oriana se le stavo facendo male!“.

"Vi ringrazio con tutto il cuore perchè il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale" ❤



Daniele ti vogliamo bene! ❤‍🩹#iostocondaniele #oriele

L’ex gieffino ha deciso di condividere le immagini del video che avrebbe lasciato traboccare la goccia portando gli autori a correre ai ripari. Un momento di scherzo tra lui e Oriana Marzoli che, evidentemente, ha violato comunque il regolamento del gioco a cui i concorrenti devono scrupolosamente attenersi dal loro ingresso in casa fino alla serata conclusiva.