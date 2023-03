“Devi uscire immediatamente”. Squalifica al GF Vip, l’annuncio choc di Signorini: chi ha lasciato la casa

GF Vip, nuovi guai per uno dei vipponi. Non è la prima volta che il gieffino rischia di abbandonare la Casa quando manca ormai pochissimo alla fine del reality di Alfonso Signorini. Ricordiamo che l’ultima puntata è prevista per lunedì 3 aprile, poco più di due settimane. Oriana Marzoli è la prima finalista di questa discussa edizione, mentre il 17 marzo anche Micol Incorvaia si è aggiudicata l’ambito posto.

A 24 ore dalla puntata, è arrivata un’altra clamorosa squalifica dal GF Vip 7. La scorsa settimana era toccato a Edoardo Donnamaria. “Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più”, sono state le parole di Alfonso Signorini. Edoardo Donnamaria ha dunque abbandonato il programma. Poco fa un altro concorrente ha dovuto abbandonare la casa

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip

Non solo in diverse occasioni la modella venezuelana si è lamentata del comportamento del coinquilino, arrivando ad origliare mentre lui si trovava in confessionale. È successo anche che Daniele Dal Moro si è sfogato con Oriana affermando che se il suo stato di salute fosse peggiorato la produzione del programma lo avrebbe mandato a casa. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo scontro tra i due e quello che sembrava un gioco si è ben presto trasformato in qualcos’altro. E il GF Vip stavolta ha preso una decisione drastica.

Dopo aver rischiato in più di una occasione di essere cacciato alla fine Daniele Dal Moro è stato davvero squalificato dal Grande Fratello Vip. Le ultime intemperanze con Oriana Marzoli avevano creato una pioggia di polemiche e in tanti avevano richiesto l’espulsione immediata. Il comportamento violento del vipppone ha superato ogni limite e la stessa Oriana era andata a chiudersi in camera piangendo.

Proprio mentre scriviamo è arrivata la conferma: “Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane – leggiamo nella nota ufficiale diffusa dai canali social del reality – ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Ecco il video a rallentatore. La faccia rabbiosa di uno che non scherza.

Scene così ne dentro né fuori dalla tv.

Dopo aver visto il video di quanto successo tra i due molti avevano scritto: “Mi fai male”, “L’ha presa per il collo!”, “Da denuncia”, “È represso e violento”, “Squalifica”. E alla fine la squalifica è arrivata davvero. La produzione del GF Vip ha deciso di comunicare subito il provvedimento, senza attendere la puntata di lunedì 20 marzo. Probabilmente anche per evitare un crescendo di polemiche che negli ultimi giorni si sono abbattute sul programma e sul suo conduttore.

