Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il duro sfogo della gieffina. GF Vip 7 giunto alle ultime battute e la tensione che arriva alle stelle: per i concorrenti è sempre più difficile tenere i nervi saldi, soprattutto quando di mezzo ci sono i sentimenti. Ed è questo il caso della coppia Marzoli-Dal Moro, caratterizzata da continui alti e bassi che alla lunga logorano ogni rapporto.

Lo sfogo di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro. Continuano le turbolenze sentimentali tra i due gieffini e a evidenziarlo ancora una volta è stata la modella venezuelana che nelle ultime ore si è lasciata andare ad alcune confidenze in compagnia di Micol Incorvaia: “Ti chiedo il favore a te e Tavassi di dirgli che se non mi può dare quello che io ho bisogno di lasciare stare. Io non posso prendere la decisione perché dopo mi pento… Non voglio più stare così, o stai con me ma forte o non stiamo più”.

Lo sfogo di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro e la richiesta esplicita a Micol Incorvaia

Una richiesta esplicita quella della gieffina in preda allo sconforto e alla confusione che il rapporto con Daniele sembra causarle. Oriana ha poi aggiunto: “Ti giuro che sto male. Ti prego di dirglielo… mi capisci? Io non posso prendere la decisione perché dopo mi pento. Io voglio la certezza che lui voglia chiudere oppure completamente. O stai come me forte oppure non ci stiamo più. Non mi piacciono queste vie di mezzo”, ha detto la gieffina in lacrime sfogandosi con la compagna di gioco.

“Io ho bisogno che lui prenda la decisione, non la posso prendere io perché non so che mi succede che dopo non ce la faccio… Ti prego fagli capire che così non va e non funziona. Lo rispetto ma io non sono felice così, ok? E per questo mi arrabbio per delle cavolate perché la base non c’è. Mi manca tanto tanto tanto affetto, mi sento una scema, mi sento molto impotente se non gli andava era più facile”, ha ulteriormente sottolineato Oriana.

E come hanno avuto modo di apprendere i fan, Daniele Dal Moro si trova in una situazione molto difficile. Dopo l’ultima messa in onda del programma, tra lui e Oriana è avvenuto qualcosa che ha turbato l’opinione pubblica. I due gieffini pare stessero scherzando, ma il gesto dell’ex UeD per alcuni utenti è apparso comunque aggressivo. Rischio squalifica all’orizzonte? Si scoprirà nelle prossime puntate del reality show di Alfonso Signorini.