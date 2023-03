La notizia del giorno è la squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip 7: l’ex Uomini e Donne è stato espulso dal reality. “Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane – leggiamo nella nota ufficiale diffusa dai canali social del reality – ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. Una svolta clamorosa che ha gettato nello sconforto i tanti fan del programma e del vippone che non avrebbero mai immaginato una cosa simile.

Daniele Dal Moro ha più volte rischiato la squalifica a causa delle sue intemperanze e alla fine su di lui si è abbattuta la mannaia del GF Vip che ha deciso di dare un taglio netto agli atteggiamenti irriguardosi e irrispettosi. Diversi confronti accesi con Oriana Marzoli avrebbero portato la produzione a sollecitare il concorrente alla moderazione, poi un altro video messo in circolo in rete, in cui si mostra il concorrente afferrare la fidanzata per il collo. Insomma: gli autori del programma non potevano che correre ai ripari.

GF Vip, Daniele Dal Moro squalificato: la reazione di Oriana Marzoli

L’ormai ex vippone ha ripreso possesso dei sui social e appena uscito ha utilizzato Instagram per dire la sua. “Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato… E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un’altra storia che vi racconterò prossimamente”.

Oriana Marzoli nel frattempo è ancora nella casa e ha appreso con incredulità la notizia della squalifica del suo amico. Subito dopo l’annuncio, la diretta del GF Vip è stata oscurata. Non appena ritornata attiva, la regia si è fermata per diversi minuti prima su Edoardo Tavassi che a bassa voce ha espresso un commento sull’accaduto con Luca Onestini e poi su Micol Incorvaia in sala trucco mentre era intenta a prepararsi. In sottofondo le lacrime di disperazione di Oriana Marzoli. “Voglio solo parlare con lui”, si sente urlare dal confessionale.

Madonna mia speriamo che non squalifichino il Veneto per sta cosa 🙏🙏🙏 #oriele #gfvip pic.twitter.com/NIUJSvLdQx — _DEMENTORES✨🐍 (@loscolapasta) March 17, 2023

L’influencer venezuelana ha deciso anche di scrivere una lettera a Daniele Dal Moro e lo ha confessato a Luca Onestini: “Mi manca già tanto. gli ho scritto una lettera. Ti sembro una scema? Ho 31 anni, ma sembro molto più piccola anche mentalmente lo so. Però mi sono sentita di scrivergli. Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te. L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane”.