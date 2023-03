Si avvicina a grandi passi la finale del programma, che decreterà il vincitore. E al GF Vip 7 Micol Incorvaia, insieme ad Oriana Marzoli, è sicura del posto nell’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5. Ora, però, la sorella di Clizia ha avuto un momento di grande sconforto. Infatti, mentre stava parlando con Luca Onestini ed Edoardo Tavassi in giardino, si è soffermata su un aspetto che non la sta facendo dormire serenamente. E il pubblico ha immediatamente condiviso il filmato.

Quindi, c’è sofferenza al GF Vip 7 da parte di Micol Incorvaia, alle prese con una problematica strettamente personale. Ovviamente il suo fidanzato Edoardo Tavassi ha fatto di tutto per tirarle su l’umore e il pubblico ha gradito il comportamento del fratello di Guendalina. Ma lei non sembra essere ugualmente d’accordo, infatti ha notato una certa differenza rispetto al passato e il suo obiettivo è risolvere quanto prima questo inconveniente. Tra poco tempo comunque potrà ritornare alla vita di prima.

GF Vip 7, Micol Incorvaia disperata: “Non mi è mai successo”

Negli ultimi giorni trascorsi al GF Vip 7, Micol Incorvaia si è resa conto di un cambiamento fisico abbastanza notevole. E ha voluto confessare tutto ad Onestini e Tavassi, con quest’ultimo che però l’ha subito rincuorata. La giovane vippona, come è possibile vedere da un video postato da un utente su TikTok, ha ammesso di aver messo su dei chili: “Mi sono guardata allo specchio e mi viene da piangere. Non sono mai stata così grassa in tutta la mia vita“. E si è scoperto anche quanti chili abbia preso.

Micol sarebbe ingrassata di circa 5 chili e vorrebbe poterli smaltire il prima possibile. Ma Tavassi non si è assolutamente accorto di questa novità estetica e ha esclamato: “A me non sembri grassa amo, è lo specchio strano. Prima magari eri troppo magra e ora stai bene“. Parole che hanno fatto piacere non soltanto alla vippona, ma anche ai telespettatori, che sono rimasti piacevolmente colpiti da questa affermazione piena di amore. Infatti, sono apparsi tantissimi commenti dello stesso tenore in favore del coinquilino della Incorvaia.

Il pubblico sul social network ha postato: “Voglio un Tavassi nella mia vita”, “Letteralmente io ogni giorno”, “Voglio degli amici come loro”, “Sei semplicemente perfetta così Micol”, “Lui sempre adorabile quando lei è giù di morale”, “Abbiamo tutti bisogno di un Edoardo”.