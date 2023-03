GF Vip 7, Micol Incorvaia è volta in finale: il televoto l’ha premiata con una percentuale sorprendete. L’indice di gradimento della fidanzata di Tavassi è cresciuto in maniera esponenziale rispetto all’ultima volta in cui è stata sottoposta al giudizio del pubblico passando dall’1% a oltre il 30. Nel dettaglio infatti Micol si è aggiudicata un posto nella finale con il 33,2% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%), Nikita Pelizon (19,4%), Luca Onestini (3,2%), Milena Miconi (1,1%) e Giaele De Donà (0.5%).



Percentuali davanti alle quali il pubblico ha storto il naso. Scrive un’utente: “Il giovedì da ora sarà sempre Rai uno. Voto scandaloso. Una che ha veleno nella bocca come anche le altre sue compagne spartane. Continuano a bullizzare, prendere in giro Antonella e Nikita. Sinceramente pensavo che dopo la squalifica di Edoardo qualcosa fosse cambiato. Mi spiace solo per le due ragazze che continueranno a essere prese di mira”.

GF Vip 7, Micol Incorvaia in finale ma è polemica sul televoto



L’approdo di Micol Incorvaia in finale al GF Vip 7 fa insomma discutere e nasconde un retroscena che gli stessi fan hanno individuato: “Ha vinto Micol con i voti di Tavassi da sola non vale nulla, fossi in lei non sarei tanto felice!!! E comunque da tutti i commenti che ho letto era Nikita la finalista, ma non dimenticatevi che Micol è una raccomandata è che signorini è stato il padrone della nipote”.



Proprio i voti di Tavassi, tra i papabili vincitori insieme alla Marzoli, sembra siano stati decisivi. E significano anche un’altra cosa: Tavassi è davvero molto amato dal pubblico di Canale 5. Le critiche però fioccano davanti a questo sistema e il rimprovero tocca Alfonso Signorini. “Io non ho parole…sui siti dei sondaggi sempre prima Nikita al 40% e Micol quarta con il 12% poi caso strano come capita sempre si arriva al televoto del grande fratello è tutto cambi”.



E ancora: “Prima Micol al 33% (non ci crede nessuno, un più aveva L’ 1,7% nel televoto del primo finalista) e invece Nikita addirittura al 4 posto con il 19%!!!!!! E’ in finale perché Signorini ha fatto il padrino del figlio di sua sorella!! Vergognoso grande fratello fai veramente schifo!!! Smetto di guardarlo mi avete rotto e’ tutto truccato!!!!!!!”.