Clamoroso al GF Vip 7, Nikita Pelizon e Luca Onestini di nuovo vicini; è successo durante il compleanno di lei. Dentro la Casa intanto continua a tenere banco il caso legato alla squalifica di Daniele Dal Moro. Proprio Onestini, nelle ore immediatamente successive l’uscita dell’ex Uomini e Donne aveva usato parole dure contro la produzione durante un colloquio con Oriana Marzoli, la concorrente che più degli altri ha accusato l’uscita di Dal Moro.



Spiegava Onestini: È Successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché?”. Parole, quelle di Onestini, alle quali hanno fatto seguito quelle di Oriana: “Il pensiero che Daniele è uscito e che non l’ho potuto salutare mi sento un vuoto dentro”. A intervenire era stato poi anche Daniele.

GF Vip 7, Nikita Pelizon e Luca Onestini di nuovo vicini



“La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. La seconda che le regole sono uguali per tutti”. A ‘bruciare’ a Daniele in particolare il fatto di non aver potuto salutare i suoi compagni d’avventura, ad altri invece questo tipo di possibilità è stata concessa. Ma si sa, l’edizione del GF Vip 7 di quest’anno è quella delle sorprese. Ne è dimostrazione quello che è successo poco dopo la mezzanotte di ieri.



Al GF Vip 7 Nikita Pelizon e Luca Onestini si sono infatti riavvicinati. Tra le grandi sorprese della serata anche un riavvicinamento con Luca Onestini che ha anche “rubato” una bottiglia di vino rosso per lei. Nikita che è sempre più candidata alla vittoria finale. “Oggi è il compleanno di Nikita, giusto! Accendo solo la tv e cosa vedo Antonella che piange”.

CHIAMIAMOLO MULTIVERSO✨

ANCHE SE NON MI ASPETTAVO ALTRO PERCHÉ LA PERSONA BUONA CHE È LUCA È SEMPRE ANDATA OLTRE❤️



INFINE A PRESCINDERE DA PREFERENZE O MENO, TANTI TANTI AUGURI A NIKITA 🎂🧚🦄#Gfvip #orianistas #oriele #onestiners #nikiters #lukita



pic.twitter.com/SWUbBj13DQ — Oriana Stan Account👸🏼🫶🏻✨ (@orianaera_) March 20, 2023



“6 mesi di questa ragazza che si comporta come una bambina. Dovrebbe fare uno sforzo e smetterla di rovinare cose speciali per altre persone. Riguarda sempre lei. Molto pesante questa ragazza. Ha bisogno di uscire”. E ancora: “Niki, vinci tu tranquilla. Orinana avrá lo stesso epilogo delle sudamericane Dayane e Delia, arrivano in finale a furor di popolo e poi…. si sa che alla fine vince la bontà. Ps. dovesse vincere Misa Venezuela che almeno sia coerente, esultasse con gesto dell’ombrello e sputazzi sulle foto come ha fatto in sti 4 mesi”.