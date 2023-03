Chi uscirà stasera al GF Vip 7? I sondaggi parlano abbastanza chiaro e la sfida vera e propria è tra due nomi, anche se c’è chiaramente un nome che rischia di più. Ma andiamo con ordine, perché quella di stasera sarà una puntata probabilmente al cardiopalma per i fan del programma. Com’è noto, al televoto ci sono ben quattro donne: Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Ora, da questo di stasera, usciranno due informazioni fondamentali: una eliminata e la nuova finalista. Il motivo?

Grazie a questo televoto, gli spettatori del programma rispondo alla duplice domanda: ‘Chi vuoi in finale?‘ e ‘Chi vuoi eliminare dalla casa?’. Proprio così, oltre a decretare la nuova finalista assisteremo anche ad una nuova eliminazione: in pratica il concorrente che avrà ottenuto meno voti sarà direttamente eliminato. Tra l’altro sarà la prima puntata senza Daniele Dal Moro: il concorrente com’è noto è stato eliminato per comportamenti violenti contro Oriana. Ora è il ragazzo a parlare e a sfogarsi.

Chi uscirà stasera al GF Vip 7: i sondaggi

Daniele ha spiegato che stasera non sarà presente in studio per le stesse ragioni per le quali si assenta Edoardo Donnamaria. Il giovane tuttavia si è rifiutato di registrare un video da mandare in onda, teme che il reality possa “strumentalizzare il contenuto video a suo piacimento”. E con una storia al vetriolo su Instagram, il ragazzo ha annunciato che presto racconterà tutta la sua verità su quanto accaduto.

Non solo, ha accusato Signorini e il programma di aver avuto un trattamento differente da quello usato con Edoardo Donnamaria. Queste le sue parole: “Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri”.

Riguardo invece l’eliminazione, visto che tutti i biglietti di ritorno sono stati presi, nessuno stavolta avrà modo di tornare. Ma veniamo ai sondaggi. Secondo molti di questi la finalista designata è Giaele De Donà. Chi rischia molto è Antonella Fiordelisi, ma peggio di lei Milena Miconi. È lei che più di tutte ha delle percentuali peggiori. Staremo a vedere.

