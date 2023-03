In tanti al GF Vip 7 sono rimasti stupefatti dinanzi al riavvicinamento tra Luca Onestini ed Ivana Mrazova, poi la produzione del reality show ha deciso che lei avrebbe dovuto abbandonare la casa perché era stata semplicemente un’ospite per qualche settimana. Ma tra i due è rinato un rapporto che ha fatto sognare ad occhi aperti milioni di telespettatori. E adesso a rompere il silenzio su di loro è stata una persona molto vicina al gieffino, che ha detto la sua a proposito del legame tra i due ex.

La speranza del pubblico del GF Vip 7 è che Luca Onestini ed Ivana Mrazova possano ritornare ad essere uniti sentimentalmente, una volta che le luci del programma si saranno spente e anche lui tornerà alla vita quotidiana. Ma c’è chi voleva sapere già qualcosa in anticipo e parliamo di Casa Pipol, che ha intervistato un personaggio famoso che è molto amico dell’ex di Soleil Sorge. E sono emersi dei retroscena nonché delle nuove notizie, che hanno chiarito maggiormente i dubbi della gente.

GF Vip 7, cosa succede tra Luca Onestini ed Ivana Mrazova

A soffermarsi sui protagonisti del GF Vip 7, Luca Onestini ed Ivana Mrazova, è stato Raffaello Tonon. Che ha anche toccato l’argomento Nikita Pelizon: “Se al posto di Nikita ci fosse stato un uomo, sarebbe stato sicuramente squalificato. Avrebbero detto che c’era una modalità di fare che era completamente sbagliata. Avrebbero detto che lui aveva fatto delle forzature e penso che la verità verrà a galla, anzi è venuta a galla. Se non vince Luca chi vorrei che trionfasse? Mi auguro Alberto De Pisis”.

A Casa Pipol Raffaello Tonon si è espresso in questo modo su Onestini e Mrazova: “Se torneranno insieme? Guarda, quando la loro storia è finita non ho più sentito Ivana. Per me Luca, se è felice, può stare con chi vuole e il fulcro della mia vita è lui. Ad Ivana le ho voluto molto bene e le voglio bene, mi ha dimostrato con il suo comportamento la stima che ho per la donna che è. Era un pezzo che non ci sentivamo né ci parlavamo, ci siamo salutati con grande cortesia ma è stata la fidanzata di Luca e quando non lo è più stata, così è successo”.

Poi Tonon ha voluto aggiungere: “Ci siamo scritti ieri e ho espresso il desiderio vero di una cena a tre, ma non una cena per parlare della vita perché è il destino che prenderà per mano loro. Siamo una famiglia perché dei problemi noi parliamo intorno ad un tavolo e nel nostro privato”.