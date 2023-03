“Bacia Nikita…”. GF Vip, Luca Onestini: è successo tutto nel cortiletto. Attimi di panico in casa (VIDEO)

Scontro epico tra Luca Onestini e Oriana Marzoli al GF Vip 7. I due, amici da sempre anche grazie ad altri reality precedenti, sono sempre stati molto uniti e in sintonia, finora. Tutto è successo durante un gioco innocente: obbligo o verità. Ad un tratto Luca ha chiesto ad Oriana: “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà“. Senza spiegazioni la reazione della Marzoli che non l’ha presa bene e ha perso la testa: “Amo no, tutti e due! Sarei falsa se dicessi che non voglio vincere. Voglio tutti e due davvero.

Non sono falsa, voglio entrambi. E tu Micol non paragonare, io non ho una storia d’amore come la tua con Tavassi, quindi non sono cose sbilanciate tanto da dirti subito che scelgo l’amore. Quindi è come se ti dicessi se preferisci vincere o una conoscenza nata da poco con Edoardo. Questa domanda è di cattivo gusto! Non mi piace quello che hai fatto. Conosci Daniele, già lui pensa che io penso troppo al gioco. A me piacerebbe vincere, ma vorrei conoscere meglio anche lui”.

Leggi anche: “C’è un messaggio per te!”. GF Vip 7, Oriana Marzoli: pochi secondi ed esplode la gioia





Scontro epico tra Luca Onestini e Oriana Marzoli al GF Vip 7

E ancora: “Io non ti avrei mai messo in difficoltà dicendoti di baciare Nikita come obbligo“. Di tutta risposta Luca Onestini ci è rimasto chiaramente male di questo sparata e si è sfogato un po’ con Giaele, Micol e Tavassi. Poco dopo i tre hanno spiegato a Lica che Oriana è seriamente preoccupata all’idea che da fuori Daniele possa decidere di non volerla più vedere. Una situazione che chiaramente lei già intravede, vista la reazione.

Luca al gioco della verità -Preferiresti vincere o vivere una storia d'amore con Daniele

Oriana"Questo e' scemo(Luca) non mi mettere in questa difficoltà, voglio tutte e due"

E' nera!#gfvip #oriele pic.twitter.com/BvtJvDT4Ug — Sonolarosy (@sonolaros) March 22, 2023

Luca allora ha detto: “Queste cose per me non stanno né in cielo né in terra. Ma ti pare che mi dica che allora poteva farmi limonare Nikita? Poi se vogliamo dire che perché ha bevuto il vino o è nervosa, ma sono cose che a me non fanno piacere. Come se te Edo mi dici una cavolata e io sbrocco ‘non sei un mio amico, mi hai tradito, non me lo sarei mai aspettato’.”. Poco dopo Oriana ha detto: “Mi ha messo in difficoltà e non si fa!”.

Oriana: “Se ne è andato questo ragazzo (Daniele) squalificato, che stava arrabbiato con me che avevamo discusso, lo capisci o non lo capisci”



Tutto questo con la voce spezzata 😭#oriele pic.twitter.com/uyDYxpCFaX — sisonokevin (@_soleilandia_) March 22, 2023

Oriana ha spiegato benissimo il motivo per cui se l’è presa. Come fate a darle torto?



STA LETTERALMENTE TUTTO in questo video, lei non è esagerata. #oriele pic.twitter.com/okR7wvAbG5 — prepotente (@surgelatu) March 23, 2023

E ancora: “Lui sa bene che io ho paura che Daniele non ci sia fuori per me. Perché farmi questo? Soprattutto con una persona che se n’è andata in modo particolare e poi in un momento in cui eravamo distanti e che non ho potuto salutare. Già oggi pomeriggio si è avvicinato a me dicendo che non parlo tanto con lui. Ultimamente quando parlavo di Daniele quello mi diceva che si stufava”.

Leggi anche: “Ti confido una cosa su Nikita”. GF Vip 7, Giaele allarma Onestini. E lui resta muto