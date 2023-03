GF Vip, la frase di Edoardo Tavassi a Oriana su Milena genera un putiferio. Mancano ormai pochi giorni alla finale prevista per lunedì 3 aprile e nella Casa la tensione continua a salire. Intanto fuori spuntano le prime quote sul vincitore: per la SNAI, la società di scommesse tra le più famose in Italia, la favorita è Oriana Marzoli. Sul tabellone la modella venezuelana è quotata 1.75. Al secondo posto Edoardo Tavassi quotato a 3.00, al terzo c’è Micol Incorvaia.

Nelle ultime ore ha fatto molto discutere una rivelazione di Andrea Maestrelli a Luca Onestini. Il gieffino ha ricordato un evento tragico della sua vita, la scomparsa del padre avvenuta 10 anni fa: “Sento moltissimo la mancanza di mio papà e purtroppo non mi ricordo più bene la sua voce. Sfortunatamente non ho molti video che lo ritraggono”. Ora, invece, sui social gli spettatori sono in subbuglio per una frase che Edoardo Tavassi ha pronunciato durante un momento di relax.

Edoardo Tavassi e quella frase che non passa inosservata

In un momento di tranquiliità Oriana Marzoli si è rivolta così a Edoardo Tavassi: “Dobbiamo dire a Milena di preparare qualcosa di buono“. Nonostante il clima sereno il vippone ha risposto alla modella in modo secco: “Mica è la colf…”. Una frase che ha scatenato un vero putiferio sui social dove diversi utenti hanno collegato l’episodio ad altri.

Subito Giaele De Donà ha chiarito: “Quando abbiamo fame andiamo sempre da Milena a chiedere”. Gli utenti sui social sono stati durissimi: “Non hanno voglia di fare niente, però, a mangiare sono sempre pronti”. E ancora: “Al posto loro non mi vanterei! Sono sfaticati e non fanno niente dall’inizio. Gente di 30 e 40 anni che neanche sa farsi un uovo“.

Questi due lercioni che non fanno nulla da quando sono entrati in casa adesso si lamentano anche perché Nikita pulisce.

Io non ne posso più di questo programma è di questa gentaglia.



SATURA.#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/zVuR0QPPJ7 — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 26, 2023

Ricordiamo, inoltre, che giusto pochi giorni fa Edoardo Tavassi aveva strappato il foglio coi turni per lavare le stoviglie in cucina visto che lui non lo aveva più fatto. Un’altra utente ha fatto notare: “Questi due lercioni (riferendosi a Edoardo e Oriana, ndr) che non fanno nulla da quando sono entrati in casa adesso si lamentano anche perché Nikita pulisce. Io non ne posso più di questo programma è di questa gentaglia”.

