Momento molto commovente al GF Vip 7 con Luca Onestini ed Andrea Maestrelli, che hanno avuto un dialogo caratterizzato da affermazioni molto tristi. Il pubblico ne è rimasto colpito profondamente, quindi prima della semifinale del reality show è venuto fuori un aneddoto raccontato proprio da Andrea e che finora era stato tenuto nascosto. Nessuno dei due è ancora sicuro di approdare in finale, ma stanno continuando a conoscersi meglio e presumibilmente il loro rapporto potrebbe proseguire anche dopo il programma.

Prima di raccontarvi tutti i dettagli sul GF Vip 7 e la conversazione su Luca Onestini ed Andrea Maestrelli, è successo anche qualcosa di negativo all’esterno della trasmissione. Daniele Dal Moro ha infatti visto che Elenoire Ferruzzi ha pubblicato una loro foto insieme, scattata durante l’esperienza televisiva, con lei che ha esclamato: “Bambolino”. E l’ex gieffino ha reagito così: “Ma hai sbattuto la testa?”. Nelle prossime ore capiremo qualcosa in più, intanto ritorniamo su Luca e Andrea.

GF Vip 7, la confessione a Luca Onestini di Andrea Maestrelli

Purtroppo al GF Vip 7 è emersa in queste ore una confessione terribile, fatta a Luca Onestini. A rompere il silenzio è stato Andrea Maestrelli, il quale ha rivelato un particolare bruttissimo. Purtroppo ha subito una perdita gravissima in famiglia e c’è una cosa che non riesce più a ricordare. Non è facile per lui andare avanti e, stando probabilmente rinchiuso nella casa più spiata d’Italia, si è accumulato ancora maggior dolore. Andiamo a vedere insieme che cosa si sono detti in queste ore.

C’è una figura fondamentale nella vita di Andrea Maestrelli, che l’ha lasciato troppo presto. E lui ha raccontato ad Onestini la sua sofferenza per la perdita del padre Maurizio, scomparso 10 anni fa: “Sento moltissimo la mancanza di mio papà e purtroppo non mi ricordo più bene la sua voce. Sfortunatamente non ho molti video che lo ritraggono”. Vedremo se Alfonso Signorini gli chiederà qualcosa, prima che riferirà i nomi dei finalisti che si contenderanno il successo il prossimo 3 aprile.

Onestini ha poi raccontato ad Andrea: “All’inizio è impossibile andare a riguardarsi certe cose, stai troppo male. Ancora adesso io non riesco a rivedere dei video. Forse però con il tempo ti manca non averli, anche se poi ognuno è fatto a modo suo”.