Ha del clamoroso la notizia che è stata riferita fuori dal GF Vip 7. Luca Onestini avrebbe avuto una fidanzata, prima di entrare nel programma Mediaset. A notare tutto è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che però ha ripreso alcune foto postate nelle scorse ore da questa ragazza, che sarebbe stata insieme al vippone. In attesa di conferme ufficiali, a parlare sono le immagini eloquenti che stanno facendo il giro della rete. Sappiamo anche il nome di lei, che è bellissima e non a caso lavora come modella.

Chissà se il GF Vip 7 vorrà avvisare Luca Onestini, il quale potrebbe dire la sua su questa presunta fidanzata segreta. Infatti, non era mai emerso che ci fosse stata una storia d’amore di lui prima di varcare la porta rossa. Dal punto di vista sentimentale l’ex Uomini e Donne si è avvicinato notevolmente a Ivana Mrazova, con la quale ha avuto una meravigliosa relazione. Ma ora dovrà fare i conti con questa notizia pazzesca, che è arrivata tra l’altro a pochi giorni dalla semifinale del reality show.

GF Vip 7, Luca Onestini aveva una fidanzata prima del reality? La voce

Dunque, The Pipol Gossip ha sganciato la bomba sul concorrente del GF Vip 7. Luca Onestini potrebbe aver avuto una storia amorosa e di questa ipotetica fidanzata sappiamo ormai tutto. Tra l’altro, proprio lei ha creato il caos sul web dato che ha iniziato a pubblicare alcune foto in compagnia del gieffino. E nonostante non abbia specificato se lui fosse semplicemente un amico o altro, si sono sparse tantissime voci e ora tutti vogliono che sia fatta chiarezza. Intanto, vediamo chi è la ragazza.

Questo quanto rivelato dalla pagina Instagram: “Luca Onestini, prima di entrare al GF Vip, è stato fidanzato con la modella Bea Bozzuto? Quest’ultima, sul suo profilo Instagram, sta pubblicando di punto in bianco, alcuni momenti vissuti con Onestini lasciando intendere che tra loro ci fosse stata una vera storia d’amore. I quesiti sono questi: sta attuando una strategia per ottenere visibilità, dato che la ragazza non è conosciuta? Semplice amicizia fatta intendere per altro? Vero amore?“. Il mistero è ancora fitto.

In tanti comunque hanno difeso a spada tratta Luca Onestini, infatti essendo libero da ogni love story, avrebbe avuto il diritto di conoscere un’altra ragazza. Mentre altri hanno criticato il fatto che non ne abbia mai parlato alla luce del sole. Vedremo lui cosa dirà in futuro su questa vicenda.