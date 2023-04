Nikita Pelizon vince il GF Vip 7. Entrata a settembre, dopo circa 6 mesi di permanenza nella Casa ha conquistato la vittoria battendo con il 54,6 % di voti contro il 45,4 % di Oriana Marzoli, che quindi si è classificata seconda.

La gloria e la vittoria del montepremi finale di 100mila euro, per Nikita Pelizon, che nel corso della finale GF Vip 7 si è scontrata dapprima con Micol Incorvaia, che è arrivata quinta in questa edizione. Poi da lì la vittoria al televoto di Oriana Marzoli e a seguire di Alberto De Pisis, medaglia di bronzo.

Leggi anche: Giaele De Donà, il momento più atteso alla finale GF Vip 7: cosa è successo con il marito Brad





Nikita Pelizon vince GF Vip 7: cosa è successo nella notte

Dopo aver spento le luci della Casa di Cinecittà con Oriana Marzoli, il verdetto: Nikita Pelizon vince il GF Vip 7. Ma cosa è successo dopo la vittoria? Ha festeggiato con alcuni suoi ex inquilini tra cui Antonella Fiordelisi, sua grande sostenitrice, Edoardo Donnamaria, l’ex fidanzato Matteo Diamante, amici e parenti.

E prima di stappare lo champagne su un terrazzo, lasciato lo studio di Cinecittà, ha commentato: “Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto”. Con lei, come detto, anche la Fiordelisi che tra le Storie di Instagram ha condiviso un video nel quale balla e canta sulle note di Blanco alle 4 del mattino: “Sto con te”.

Nikita Pelizon ha anche ripreso in mano il suo cellulare e ha subito ringraziato i fan che l’hanno votata fino ad assicurarle la vittoria di questo lunghissimo GF Vip 7: “Sono stra gasata, grazie. Grazie per tutto il sostegno – ha detto in una Storia – Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando, abbiamo vinto insieme”.