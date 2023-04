Giaele De Donà marito, dopo sei mesi che se ne parla (e sparla), la ‘resa dei conti’. L’influencer è stata la quarta eliminata del GF Vip 7: lunedì 3 aprile 2023, sera della finale, il 45.4% del pubblico l’ha votata, contro il 54.6% ha scelto di puntare su Alberto De Pisis. Alla fine, però, ha trionfato Nikita Pelizzon.

Ma tornando a Giaele De Donà, il suo è stato sicuramente un percorso degno di nota nella Casa. Soprattutto per il rapporto con il marito, il famoso Brad. Entrata come ‘femme fatale’, la concorrente ha poi capito di essere legatissima a lui. E infatti il momento più critico al GF Vip 7 è stato “quello dove non sentivo mio marito, ma quello mi ha fortificato e sono convinto che ha fortificato il nostro rapporto”.

Giaele De Donà, il marito alla finale GF Vip 7

Lunedì sera, alla finale del GF Vip 7, anche Giaele De Donà ha ricevuto la sua sorpresa: da 6 mesi aspettava l’incontro con suo marito Brad e finalmente l’ha rivisto. All’inizio però Alfonso Signorini le ha fatto credere che per motivi logistici e personali non aveva potuto raggiungerla.

A sentire queste parole, Giaele De Donà si è detta comunque molto felice di poter parlarci presto, soprattutto quando nel videomessaggio il marito ha concluso dicendole “Ti amo più di quanto il mondo giri”. Poco dopo, la vera sorpresa.

Brad ha preso un volo per l’Italia per partecipare alla finale del GF Vip 7 e Giaele De Donà, non appena ha visto il marito, è corsa subito ad abbracciarlo e baciarlo. Un momento dolcissimo che ha catturato l’attenzione del web e commosso il pubblico, che dopo tante chiacchiere e clamore aspettava da tempo questo incontro. Lui ha anche scherzato sulla possibilità di un prolungamento del GF Vip, ma Signorini l’ha subito rassicurato.