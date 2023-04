Oriana Marzoli, il pensiero va a Daniele Dal Moro. A un passo dalla vittoria per la concorrente o il concorrente che riuscirà a salire sul podio: eppure dentro la casa del GF Vip 7 i pensieri continuano a oscillare tra la grande attesissima finale e questioni più personali. È successo a Oriana Marzoli sotto la doccia, quando la gieffina ha iniziato a sognare a occhi aperti.

Oriana Marzoli pensa a Daniele Dal Moro sotto la doccia. La concorrente rimasta in gara ne ha parlato con Giaele De Donà durante un momento di relax rigenerante. Le due amiche si stavano dunque rilassando quando a un certo punto lo sguardo di Oriana è caduto su un cuore che ha disegnato insieme a Daniele prima dell’eliminazione dell’ex UeD.

Oriana Marzoli pensa a Daniele Dal Moro sotto la doccia: “Guarda…”

“Guarda… c’è ancora il cuore che ho disegnato per Daniele ma lui pensava che lo stessi prendendo in giro”, ha subito esclamato Oriana Marzoli. Una prova del fatto che nella sua mente e appunto nel suo cuore, il pensiero di Daniele Dal Moro e di una storia d’amore con lui anche fuori dalla casa del GF Vip 7 sono rimasti ben incisi e indelebili.

Continui alti e bassi hanno decisamente segnato il rapporto tra di loro. Tante le perplessità nell’ex UeD e poi la squalifica, avvenuta proprio sul più bello, ovvero quando Oriana Marzoli ha provato a mettere in chiaro i suoi sentimenti nei riguardi del gieffino e soprattutto la concreta volontà di conoscerlo meglio sia dentro la casa che una volta tornati alla vita di sempre. E non è la prima volta in cui Oriana rivela di sentire la mancanza di Daniele e di non vedere l’ora di riabbracciarlo.

Prova di questo è stato l’aver appeso la foto di Daniele dietro l’anta del suo armadio per vedere il viso dell’ex concorrente e avere l’illusione di accorciare le distanze: “Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi fanno vedere mai niente, neanche un saluto“, ha confessato Oriana Marzoli non troppo tempo fa.