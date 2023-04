Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, la scoperta choc dopo la finale del Grande Fratello Vip. A lanciare la bomba sulle due ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato Biagio D’Anelli, opinionista, esperto di gossip e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e della undicesima edizione del Grande Fratello.

In un video pubblicato sui canali social, D’Anelli ha lanciato la bomba su Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Ma andiamo con ordine. Le due non hanno mai avuto un bel rapporto dentro la casa e su questo ha pesato la storia anni fa tra la sorella di Clizia Incorvaia e Edoardo Donnamaria, attuale fidanzato dell’ex schermitrice. Lunedì 3 aprile si è svolta la finalissima del Grande Fratello Vip e ad aggiudicarsi la vittoria è stata Nikita Pelizon, che ha battuto un’altra super favorita alla vittoria, l’influencer ed esperta di reality show Oriana Marzoli.

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, rissa sfiorata dopo il GF Vip

Grande gioia per Antonella Fiordelisi, che così ha visto vincere l’amica e la fazione di cui ha sempre fatto parte, ovvero i Persiani. Durante la diretta, a mettere pepe alla situazione ci ha pensato una fan delusa dei Donnalisi. La segnalazione su Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese è arrivata all’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza: “Ciao Ame, so che non puoi rispondere in direct ma volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip. E sono una donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino”.

“Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso”, ha riferito ancora la spettatrice del GF Vip su Antonella Fiordelisi. Non solo, come detto a parlare di Antonella Fiordelisi è stato anche Biagio D’Anelli.

RISSA SFIORATA TRA MICOL E ANTONELLA????IO VOGLIO IL VIDEO!!! pic.twitter.com/gPWTvzDFaD — bea (@sonostronzaaa) April 4, 2023

L’ex vippone ha svelato un retroscena choc sulla finale e su quanto sarebbe accaduto tra la fidanzata di Donnamaria e Micol Incorvaia: “Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si son spente… Rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata… Ma voi dovete dire a me, due donne… Il reality è finito? Ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione?”.