Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente ha superato al televoto la ‘nemica’ che faceva parte della coalizione degli Spartani e si è aggiudicata la vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini. Seconda Oriana Marzoli e terzo Alberto De Pisis. Prima di loro sono usciti dalla casa Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. A festeggiare la vittoria dell’amica c’era ovviamente Antonella Fiordelisi.

“Sono emozionata come se avessi vinto io”, ha scritto nella storia Instagram, Antonella Fiordelisi per poi aggiungere: “La Persia ha vinto come nella storia. Un bacione a Sparta, ha vinto Nikita”, ha detto la vippona, uscita qualche settimana fa dopo il verdetto del televoto. Durante la puntata la concorrente ha avuto un acceso scontro con Micol Incorvaia.

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, lite al GF Vip 7

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia non sono mai andate d’accordo e questo è dovuto anche al passato della sorella di Clizia. In passato, infatti, Micol ha avuto una relazione con Edoardo Donnamaria, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi. Durante la puntata le due hanno avuto un acceso scontro e anche dopo la diretta l’ex schermitrice ha continuato a lanciare frecciatine.

Tornando allo scontro in diretta, è saltato fuori il battibecco avuto dalle due il 28 dicembre 2022, quando Micol Incorvaia ha replicato ad Antonella Fiordelisi: così “Ma chi ca**o sei tu per dirmi a me che io non capisco mai niente? Ti faccio scuola e doposcuola“. “Che non vorrei essere bocciata”, ha risposto l’ex schermitrice ad Alfonso che gli chiedeva un commento su quanto accaduto nella casa. “Ma hai bisogno di me per essere bocciata, Antonella… lo sai dai”, ha detto Micol.

Un’altra frecciatina è arrivata quando commentando l’eliminazione di entrambe, Antonella Fiordelisi ha detto che la vittoria più grande è stata quella di aver trovato il vero amore con Edoardo Donnamaria. “Spero per loro. Non ho visto tutto questo amore”, ha detto invece riferendosi alla storia tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.

Dopo la diretta è arrivata un’altra frecciatina al veleno di Antonella Fiordelisi: “Ah dimenticavo… vuole fare doposcuola a me che sono laureata. Pensasse a diplomarsi così impara qualcosa. Grande Nikita”. Ma il web è insorto dopo il post, visto che Micol Incorvaia è diplomata ed è una designer di professione.

“Micol parla un italiano corretto , Antonella avrà preso la laurea con Cepu”, “La laurea delle figure di merda hai .. Antonella rassegnati nemmeno con la scala ci arrivi hai livelli di Micol”, “Antonella: laurea triennale in Campania , scienze politiche grazie al suo papy. Micol: si è trasferita dalla Sicilia a Milano per formarsi nell’ambito della Moda all’Istituto Europeo del Design e lavora. Ma il livello ? Scusa non c’è paragone e non lo dico io!! Si è visto”, sono alcuni dei tweet pubblicati dopo il post della Fiordelisi.