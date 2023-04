Nikita vince e Antonella Fiordelisi fa imbestialire. Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7 e ha reso felici tantissime persone intorno a lei. Il sua fan club sui social ad esempio è impazzito e il merito delle percentuali è anche loro probabilmente. La ragazza infatti ha vinto con il 57% delle preferenze, che poco non è. Al secondo posto Oriana Marzoli che si è accontentata del 43%, che in ogni caso è un risultato di tutto rispetto. A festeggiare insieme a lei, chiaramente, i colleghi e gli amici che in questi mesi le hanno fatto compagnia.

Parliamo in primis di Antonella Fiordelisi che ha condiviso la vittoria con quella che di fatto è una delle persone più importanti della sua vita. Insomma, una vittoria per tutti i persiani che con queste percentuali hanno di fatto dato uno schiaffo morale a tuti coloro che non hanno mai creduto in loro. Chiaramente Antonella ha voluto condividere questa super vittoria con Nikita e poco dopo la vittoria, festeggiando anche su Instagram, ha scritto: “Sono emozionata come se avessi vinto io”.

GF Vip, Nikita vince e Antonella Fiordelisi fa imbestialire tutti

Poi ancora Antonella Fiordelisi: “La Persia ha vinto come nella storia! Un bacione a Sparta, ha vinto Nikita!”. Ma non è finita perché poi ci è andata ancora più dura con gli ex concorrenti: “Un bacio a tutti gli Spartani. È stato bello. È andato proprio tutto come nella storia”. Insomma, Antonella ha voluto fare i complimenti all’amica d’avventura, ma ha anche voluto ribadire un concetto un po’ antipatico contro la fazione opposta.

Chiaramente l’intenzione di Antonella era di andare contro Micol e Oriana, nemiche giurate sin dalle prime battute di questo reality. In queste ore poi è uscita una notizia di una persona del pubblico che giura di aver visto Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese abbracciarsi affettuosamente dietro le quinte.

Scrive la donna: “Volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip e sono una Donnalisi delusa perché, durante la pubblicità, ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta) e dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino! Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre, mi dispiace per Edoardo e non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti”.

