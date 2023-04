Anche durante la finale del GF Vip 7, nonostante fosse stata ormai eliminata da un po’ di tempo, Antonella Fiordelisi ha fatto parlare di sé grazie alla sua presenza in studio. Ha avuto un battibecco con Micol Incorvaia e poi si è letteralmente scatenata, esultando in maniera clamorosa dopo la vittoria dell’amica Nikita Pelizon. In questi giorni aveva invitato tutti i Donnalisi a votare proprio per la modella triestina, la quale alla fine ha battuto tutti i suoi rivali portandosi a casa l’importantissimo successo.

Nel corso dell’ultimo atto del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi avrebbe anche fatto altro e ora il rischio è che possa nascere una polemica. C’è stata infatti una segnalazione di una fan, che ha contattato l’influencer Amedeo Venza per metterlo al corrente di un gesto che l’ex vippona avrebbe fatto dietro le quinte e quindi alle spalle di Edoardo Donnamaria. Ricordiamo infatti che quest’ultimo non era presente, a causa delle disposizioni di Mediaset, che non prevedevano la presenza in studio degli squalificati.

GF Vip 7, cosa ha fatto Antonella Fiordelisi dietro le quinte

Bisognerà trovare conferme e non sappiamo se lei stessa interverrà sulla questione, ma una fan dei Donnalisi presente alla finale del GF Vip 7 ha messo in allarme Donnamaria, perché Antonella Fiordelisi avrebbe fatto qualcosa di inaspettato. Ci sarebbe stato un momento di affetto con un ex protagonista del reality show di Alfonso Signorini. Non c’è la foto in questione, ma si sarebbero abbracciati e questo potrebbe non fare piacere al volto di Forum, se la notizia fosse confermata.

Questo il messaggio inviato ad Amedeo Venza, dove è stato citato Antonino Spinalbese: “Volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip e sono una Donnalisi delusa perché, durante la pubblicità, ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta) e dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino! Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre, mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le Donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. E non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti”.

Infine, è stato aggiunto da questa fan: “Non saluterà nessuno per rispetto a lei e lei dovrebbe fare lo stesso”. Venza ha replicato così: “Non so se ridere o piangere, Antonella e Antonino“. Non resta che aspettare le prossime ore per eventuali reazioni dei diretti interessati.