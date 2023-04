Chi ha vinto il GF Vip 7? È la domanda di quella parte del pubblico affezionato che non ha resistito davanti alla televisione per seguire una puntata così lunga fino alla fine. L’ultimo momento di una avventura lunga oltre tre mesi che, si voglia o no, ha dominato l’informazione televisiva tra polemiche, colpi di scena di un reality show che, da oltre due decenni, continua a costituire un esempio di esperimento sociale. Alla puntata sono arrivati favoriti Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi, i tre veri mattatori di questa speciale edizione, ancora una volta guidata da Alfonso Signorini. Chi ha vinto il GF Vip?

Ma entriamo nel vivo della serata. Poco prima di nominare il vincitore del GF Vip 7, il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto dire qualcosa alle sue compagne d’avventura e a tutti gli operatori: “Intanto io voglio ringraziare il pubblico che ci ha seguito in questi lunghi mesi. Vi confesso è una maratona, spesso bellissima, ma anche faticosa. Una maratona che si può condurre fino alla fine solo se armati da una grande passione. Questa passione voi non me l’avete fatta spegnere. Ed è per questo che continuo ad amare questo programma”.

Ecco chi ha vinto il GF Vip 7

E ancora: “L’ho amato da quella poltrona e lo ama da qua”. Durante tutta la serata si sono susseguite delle sfide flash al televoto. Il primo lo vince chiaramente Alberto De Pisis con il 52%, contro il 48% di Milena Miconi. I sei finalisti sono quindi: Oriana, Nikita, Tavassi, Giaele, Micol e Alberto. Si parte quindi col lavoro più brutto: eliminare uno ad uno i concorrenti fino a farne rimanere soltanto uno. Alberto ha sfidato Giaele. Micol ha scelto di portare in sfida Nikita. Gli ultimi due ad entrarci sono Oriana e Tavassi. Il primo televoto è finito con la vittoria di Nikita con il 54,6%.

Lascia la casa Micol. Poi è stata la volta di Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. A vincere il secondo televoto è Oriana con il 59,8%. Edoardo Tavassi tona in studio. A questo punto scopriamo chi ha vinto. Dopo poco esce anche Alberto De Pisis. Rimangono Oriana e Nikita e alla fine ad avere la meglio è proprio Nikita Pelizon che vince il GF Vip 7 col 57% dei voti. Un vittoria annunciata tanto tempo fa eppure non sono mancate le polemiche, come sempre d’altronde.

