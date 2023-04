Grande attesa al GF Vip 7 per la finale del 3 aprile, che sarà in onda su Canale 5. Ma prima dell’evento Alfonso Signorini ha fatto qualcosa di molto importante e inaspettato, che ha fatto spalancare la bocca a migliaia e migliaia di follower per la sorpresa. Ha pubblicato un video e ha mostrato una cosa inedita, che dunque finora non era mai emersa. Siamo ad un passo dalla fine e lui ha fatto un vero e proprio regalo al pubblico, ora in ansia per scoprire chi vincerà il montepremi da 100mila euro.

Tra poco al GF Vip 7 sapremo chi conquisterà la finale, ma Alfonso Signorini ha deciso di realizzare un filmato soffermandosi su altri dettagli. Intanto, diversi ex concorrenti non ci saranno in studio per volere di Mediaset. Ad annunciarlo l’ex vippona Elenoire Ferruzzi, la quale ha comunicato che non saranno presenti coloro che sono stati eliminati col televoto d’ufficio, gli squalificati dal programma e anche tutti coloro che hanno lasciato di loro spontanea volontà la trasmissione.

GF Vip 7 e finale, cosa ha fatto Alfonso Signorini a poche ore dall’inizio

Sul suo profilo Instagram ufficiale, il conduttore del GF Vip 7 a ridosso della finale ha postato delle immagini bellissime. Alfonso Signorini ha scelto come didascalia: “Gran finale, 1, 2, 3 pronti e viaaaaaa!!“. E ha anche postato sette cuori rossi. Ma cosa ha fatto? Una sorta di excursus all’interno del suo camerino, che è decisamente lussuoso. Attraverso il filmato, è stato possibile scoprire cosa ha lì dentro. Andiamo a vedere insieme i particolari, illustrati dal sito Ultimenotizieflash.

Il camerino di Signorini è maestoso, infatti dentro possiamo vedere dei divani, delle poltrone, alcune lampade e dei quadri. Inoltre, è presente un pianoforte. Una grande comodità per il conduttore televisivo, che ha avuto tutto il comfort possibile per prepararsi al meglio prima delle puntate del GF Vip 7. Lo ha utilizzato in queste ore per l’ultima volta, poi potrà finalmente andare in vacanza e tornerà a lavorare, salvo improbabili colpi di scena, il prossimo mese di settembre, quando inizierà l’ottava edizione.

A scrivere un messaggio è stata anche l’opinionista social Giulia Salemi: “Ci siamoooo”. Ma anche Pierpaolo Pretelli: “Stasera festa” e Patrizia Pellegrino: “Tesoro, altro che camerino, qui parliamo di Hollywood”. Infatti, è piaciuto proprio a tutti.