Se n’è parlato per giorni interi e ora che siamo ormai a ridosso dell’appuntamento più importante del GF Vip 7, ovvero la finale, si è capito ufficialmente cosa accadrà in studio. A rompere il silenzio è stata Elenoire Ferruzzi, che ha confermato la decisione presa dai vertici del reality show. Sappiamo chi non sarà presente e la motivazione definitiva. Non tutti potranno quindi assistere dal vivo alla proclamazione del vincitore o della vincitrice, che succederà a Jessica Selassié, vittoriosa l’anno scorso.

In questa edizione del GF Vip 7 è successo di tutto e anche la finale è destinata a far parlare di sé. Elenoire Ferruzzi ha infatti svelato, pur senza fare tutti i nomi, coloro che non prenderanno parte alla puntata. E tra questi c’è anche lei, che quindi seguirà presumibilmente da casa il programma. Il sito Novella 2000, grazie alle delucidazioni dell’ex gieffina, ha potuto fare la lista ufficiale degli ex protagonisti del programma di Canale 5 che non avranno l’opportunità di partecipare.

GF Vip 7 e finale, l’annuncio di Elenoire Ferruzzi su chi non ci sarà in studio

Stando a quanto raccontato dall’ex concorrente del GF Vip 7 in vista della finale della trasmissione, Elenoire Ferruzzi è stata presa d’assalto da numerosi messaggi dei suoi follower. Le hanno chiesto se sarà presente o meno all’appuntamento del 3 aprile e lei ha quindi voluto fare un post su Instagram per chiarire ogni cosa. La risposta è negativa, infatti non la vedremo in studio: “Allora, viste le continue richieste lo dico qui, io stasera non sarò presente alla finale del GF Vip“. E ha sviscerato il motivo.

Poi la Ferruzzi ha aggiunto: “In quanto è stato deciso che tutti i concorrenti eliminati tramite il televoto d’ufficio (io e Giovanni), tutti gli squalificati e chi ha abbandonato autonomamente il gioco, non potranno essere presenti alla finale. Elenoire Ferruzzi“. Quindi, non ci saranno Patrizia Rossetti, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Ginevra Lamborghini e Marco Bellavia. Bisognerà capire se Signorini dirà qualcosa prima di dare il via alla finalissima, o se invece preferirà non alimentare polemiche in questa giornata fondamentale.

I follower di Oriana hanno commentato: “Che tristezza”, “A Ginevra è stato concesso tutto, no comment”, “Non mi sembra professionale, scelta di poco senso”, “Ma che pena di programma”, “Posso capire durante le puntate, ma alla finale è tutto assurdo”.