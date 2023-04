Antonella Fiordelisi non è più nella Casa del GF Vip 7. Dopo aver dominato questa edizione, la sua eliminazione è stata una grossa sorpresa per molti, ma a quanto si dice è stata in parte dovuta all’appello dei genitori che hanno pubblicamente chiesto ai fan di farla uscire dal reality show di Canale 5.

Ora che è fuori dal GF Vip 7, la ex concorrente sta frequentando ancora Edoardo Donnamaria, che ha conosciuto nella Casa. La coppia si divide tra Milano, dove vive lei, e Roma, città di lui. Soprannominati i Donnalisi, dopo tanta burrasca pare abbiano trovato un’intesa perfetta lontani dalle telecamere.

Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti dopo il GF Vip 7

Addirittura pensano già alla convivenza e anche a mettere su famiglia nonostante la giovane età di entrambi. Ma solo il tempo ci dirà l’evolversi di questa storia d’amore nata nella Casa più spiata d’Italia. Così come il tempo ci dirà il futuro di Antonella Fiordelisi nel mondo dello spettacolo, perché già si mormora che sarebbe in lizza per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Il GF Vip 7 però è ancora ‘fresco’ e la ex inquilina della Casa continua a rilasciare interviste e dichiarazioni sui protagonisti di questa edizione. Per esempio Oriana Marzoli, con cui ha avuto diversi scontri nella Casa. Sui social Antonella Fiordelisi ha infatti lasciato un like a un commento in cui la venezuelana veniva etichettata come “nana”.

Ma a proposito di “vecchie ruggini”, anche con l’opinionista di questa edizione Orietta Berti, che non è mai stata troppo tenera nei suoi confronti, Antonella Fiordelisi ha deciso di non seppellire l’ascia di guerra, anzi. La cantante è tornata a parlare del suo percorso in una recente intervista rilasciata a Novella 2000 e l’ex concorrente, come riporta il sito Gossip e Tv, ha commentato così su Instagram: “Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito dai. Parla di qualcos’altro. Meno frustrazione“. Insomma, non c’è andata per niente leggera. Ci sarà una replica a questo commento?