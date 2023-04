La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi va a gonfie vele. O almeno è quello che vediamo sui social. I due sembrano più uniti che mai a vivere il loro amore fuori dalla casa. E solo in questi ultimi giorni Edoardo ha voluto fare una sorpresa meravigliosa alla compagna che per un attimo non ha creduto ai suoi occhi (e alle sue orecchie). Il giovane infatti, in piena notte, ha fatto vedere una cosa molto speciale ad Antonella, mentre la ragazza era a letto.

Nel video, divenuto poco dopo virale, pubblicato in una stories Instagram, Donnamaria ha confessato che da lì a breve, sarebbe uscita una dedica speciale al suo amore. Si tratta di una canzone, scritta proprio per Antonella, che il ragazzo ha giustamente dedicato alla ragazza. Il brano, che uscirà il 4 aprile su tutte le piattaforme musicali disponibili, si chiama “Il cielo stanotte”.

Edoardo Donnamaria dedica una canzone ad Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, ha specificato chiaramente che questo pezzo è dedicato e scritto per Antonella Fiordelisi e che si tratta proprio di una canzone che parla del loro amore. In un piccolo video trailer si possono ascoltare le prime note del brano e una carrellata emozionanti di loro foto insieme. Chiaramente Antonella, appena è venuta a conoscenza di questa dedica speciale del suo amore, non è riuscita a crederci e ha detto al compagno: “Ma è una canzone?”.

Poi ancora: “Ma che hai fatto? Ma sei fuori? Ma sei serio? Una canzone per me?”. A quel punto Edoardo ha risposto: “Sì amore”. Un momento davvero emozionante. Poco dopo Antonella scrive su Twitter: “Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me?🥹 ti amo da morire”.

Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me?🥹 ti amo da morire.

E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa #donnalisi https://t.co/G8OngLmv9u — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) April 2, 2023

Antonella ha trovato un ragazzo meraviglioso che ti ama alla follia come tu ami lui sorpresa più bella è dolce non poteva farti il tuo edo noi felici per voi l amore è il grande motore della vita ❤❤❤e ora aspettiamo insieme l uscita della canzone vaii❤❤🍀💥#donnalisi — Immacolata Castangia (@ImmacolataCast2) April 2, 2023

E ancora: “E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”. Un utente allora scrive alla ragazza: “Antonella ha trovato un ragazzo meraviglioso che ti ama alla follia come tu ami lui sorpresa più bella è dolce non poteva farti il tuo Edo noi felici per voi l amore è il grande motore della vita e ora aspettiamo insieme l uscita della canzone vaii #donnalisi”. Una bella sorpresa a un passo dalla finale del GF Vip 7.

