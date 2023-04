Chi vincerà stasera al GF Vip? Come sappiamo, fra qualche ora andrà in onda la finalissima del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Chiaramente intorno al nome del vincitore c’è parecchia attesa e in tanti stanno tentando di indovinare chi sarà. Ci sono tre filoni di pensiero, da una parte gli scommettitori, che sondano il terreno e danno soltanto le probabilità e un prezzo relative ad esse; poi ci sono i fan club e gli esperti del programma.

Ognuno di questi tre filoni ha un punto di vista ben definito e un’idea molto chiara su chi vincerà stasera. Partiamo dagli ultimi, ovvero gli esperti: tutti coloro che nella villetta di Cinecittà ci hanno vissuto per qualche tempo (giorni o mesi). Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi che dice: “Portiamo la nostra fatina alla vittoria“, indicando la sua Nikita. Ma anche Matteo Diamante e Martina Nasoni, sempre sostenendo Nikita Pelizon: “E alla fine guarda come vince Niki, guardate la vincitrice“.

Chi vincerà stasera al GF Vip?

Ma anche Sarah Altobello ha dato la sua su Nikita: “Mi raccomando dobbiamo fare tutti, anche noi faremo live, il tifo per Nikita. Portiamo Nikita alla vittoria del GF Vip mi raccomando. Portiamo Nikita in auge perché se lo merita tra una cosa e l’altra. Lei è l’unica e la sola che se lo merita“. Poi è arrivata Patrizia Rossetti col suo personale endorsement sempre per Nikita: “Chi tifo e chi penso che vinca?”.

E ancora: “Io vorrei che vincesse un personaggio che secondo me non è stato molto amato nella casa quasi da nessuno, anzi, capito da pochi. Lei è sempre stata molto coerente. Ha il suo modo di fare che può essere non accettato da tutti e non compreso. Io vorrei che vincesse veramente lei. Perché secondo me è stata un esempio di educazione, di coerenza, di tranquillità ed equilibrio”.

Patrizia: “Io vorrei che vincesse un personaggio che dentro la casa era amato da pochi, ha il suo modo di fare che può essere non accettato/capito da tutti ed è Nikita, vorrei vincesse lei perché secondo me è stato un esempio di educazione, di coerenza, ecc” #gfvip #nikiters pic.twitter.com/MsoS0d2045 — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶.༻꧂ (@francesca_09_2) April 2, 2023

Chi vincerà il #gfvip? — Paola. (@Iperborea_) March 29, 2023

#gfvip #nikiters. Spero tanto che sia solo un sondaggio e che non diventi realtà 🤘🤞 pic.twitter.com/tRJuidlWpX — Claudia Rango (@rango_claudia) March 26, 2023

Arrivando invece alla categoria più attesa, quella dei bookmakers, le idee sono diametralmente opposte. Secondo gli scommettitori infatti, il nome che farà Signorini decretando il vincitore del GF Vip 7 sarà un altro. Al secondo posto mettono Oriana Marzoli e al primo Edoardo Tavassi, come deducono in tantissimi, a un passo da questa finale. Sarà lui che si porterà a casa il montepremi e la gloria? In tanti chiaramente sui social si danno battaglia e fanclub sono agguerriti: “Se vince Tavassi spacco tutto”, scrive un utente che prenderebbe la vittoria non certo con filosofia.

