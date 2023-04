GF Vip, Edoardo Tavassi non crede all’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. È giunto il momento della verità: tra poche ore, lunedì 3 aprile, il pubblico scoprirà chi è il vincitore di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, come sapete, è affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, oltre alla ‘bastarda col tablet’ Giulia Salemi. In finale sono arrivati in cinque: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Un sesto finalista, novità assoluta, sarà scelto tramite un altro televoto tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Tante le sorprese nelle ultime settimane, dalle squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro all’uscita di Antonella Fiordelisi e di Luca Onestini. Proprio sulla fidanzata di Donnamaria, o meglio sul suo rapporto con Nikita, si è espresso Edoardo Tavassi. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha avuto un confronto con l’influencer in cui ha rivelato il suo particolare punto di vista.

Edoardo Tavassi e l’accusa a Nikita Pelizon

Nella Casa c’è stato un confronto tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il fratello di Guendalina ha detto: “…non lo penso, non te lo posso dire perché non lo penso minimamente… Ci sono cose che non mi tornano. Hanno a che fare con il Gande Fratello, con il gioco. Se fossimo stati fuori chi le avrebbe viste queste cose? Non so se lo capisci. Quando ti faccio la battuta dicendo che sei amica di Antonella è perché lei era una molto legata al gioco. Ed è un pensiero mio, esclusivamente mio. Potrei sbagliarmi”.

“Talmente tanto legata al gioco – la replica sarcastica di Nikita Pelizon – che oggi mi manda un aereo spendendo dei soldi. Nessuno di voi all’epoca è venuto a chiederci qualcosa”. La discussione è andata avanti con Edoardo Tavassi che ha ribattuto: “Non ho detto che la vostra amicizia sia legata al gioco. Che sia nata per una necessità… Voi due all’inizio non vi potevate vedere. Tu all’inizio non la potevi vedere. Sei una persona intelligente. Ci sono cose che io so, ma te le dico fuori. Se ti dico che quella era una necessità…”.

Tavassi: -“Sei diventata amica di Antonella perché lei era legata al gioco”

Nikita: -“Talmente legata al gioco che oggi mi manda un aereo spendendo dei soldi”



Eeee la fatina ended Tavassi 🔥#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/SbMGBhQRue — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 1, 2023

Lui che "te lo dico fuori" per insinuare che sia una cosa, quella detta su Antonella, enorme, quando vuol solo farsi sentire dai donnalisi perché teme Nikita ora. STO QUA NON DICE MAI NIENTE A CASO RAGAZZI. non vedo l ora di non sentire ne vedere piu sto prepotente. — Linda emanuelle pugliese (@lindamorge79) April 2, 2023

Beh perché lui e Oriana? Lui che diceva che lei era superficiale e pensava solo all’estetica e lei che gli dava del cesso che non avrebbe mai trovato la ragazza? Loro va bene, Anto e Niki no. — Mina 🦄 (@MinakoHanami) April 1, 2023

Tavassi ha affermato che Nikita si è legata ad Antonella perché il suo gruppo era venuto meno ed è rimasta sola. Ma l’influncer triestina ha smentito questa ipotesi: “Posso stare benissimo da sola, come lo sono stata per tutta la mia vita quando c’era necessità di farlo”. E voi, siete con Edoardo o con Nikita? Sui social, intanto, le critiche contro il vippone si sprecano…

