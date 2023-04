Edoardo Tavassi, la dimenticanza non passa inosservata. Tensione alle stelle tra i concorrenti rimasti in gioco nella casa del GF Vip 7. Il motivo della dimenticanza di Edoardo Tavassi è da ricondurre a questo? Non è chiaro, ma resta certo che ad accompagnare la vicenda sono state accese polemiche tra i fan, in particolare quelli di Nikita Pelizon.

Edoardo Tavassi dimentica di citare Nikita Pelizon. Una splendida idea quella dei gieffini che stanno per raggiungere il tanto atteso traguardo al GF Vip 7. Nello specifico i concorrenti rimasti in gioco hanno ben pensato di scrivere una canzone di proprio pugno per immortalare i ricordi più belli che hanno caratterizzato la loro esperienza televisiva davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini.

Edoardo Tavassi dimentica di citare Nikita Pelizon: “Non l’ho detto…”. Scoppia la polemica tra i fan

Meritevole, non c’è che dire, peccato però che Edoardo Tavassi non ha citato Nikita Pelizon. Il gieffino ha iniziato a buttar giù qualche idea sul ritornello, per poi procedere alla divisione in parti del brano, affidato a ciascun membro del gruppo di inquilini. L’entusiamo per l’iniziativa non si contiene, ma la dimenticanza è saltata allo scoperto durante una chiacchierata in cucina tra Oriana, Giaele e Micol. Fatti i nomi di tutti, ad eccezione di Nikita.

Edoardo Tavassi ha preso la parola: “Questo è il gf vip 7 2023: Giaele, Micol, Oriana, Alby, Milena”, nel mentre la fidanzata ha sottolineato: “Nikita” e subito Edoardo Tavassi in evidente imbarazzo: “Nikita non l’ho detto”. La dimenticanza di Edoardo Tavassi che ha seguito la stesura dei testi per alcuni utenti è apparsa come un dettaglio su cui scherzare, ma per altri come una mera strategia: “fatta di proposito”, intona qualche utente.

Tavassi: -“Questo è il gf vip 7 2023: Giaele, Micol, Oriana, Alby, Milena”

Micol: -“Nikita”

Tavassi: -“Nikita non l'ho detto”



Ma guarda un po' proprio il nome di Nikita si è dimenticato, dai che lunedì esci e ti trovi na fatica seria. #gfvip #nikiters pic.twitter.com/PCaCZNrE5C — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 31, 2023

E ancora: “Ma guarda un po’ proprio il nome di Nikita si è dimenticato, dai che lunedì esci e ti trovi na fatica seria”. Ma è bene precisare la buona fede del gieffino che non appena accortosi dell’errore ha subito proposto di rimediare per tempo citando ovviamente anche il nome della coinquilina. E a dire il vero, di recente Fabrizio Corona ha deciso di intervenire sul reality show rivelando chi secondo lui potrebbe vincere l’attuale edizione del reality: “A vincere sarà Edoardo Tavassi e un perché c’è. Non è che dietro ci sia un complotto, è perché ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui, Edoardo Tavassi”.