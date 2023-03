Importante aggiornamento al GF Vip 7 su Edoardo Tavassi. Alfonso Signorini ha preso una decisione improvvisa e si è rivolto direttamente al fratello di Guendalina, anche se per completezza di informazioni bisogna dire che ha avuto un colloquio anche con gli altri concorrenti. Ma il sito Biccy ha puntato l’attenzione soprattutto sull’ex Isola dei Famosi, dato che non è stata una conversazione solamente piacevole. Li ha sì supportati in vista della finalissima, ma a lui lo ha anche bacchettato non poco.

Quindi, anche ad un passo dalla finale del GF Vip 7 c’è stato un momento di tensione tra Edoardo Tavassi e stavolta proprio il conduttore Alfonso Signorini. Il gieffino ha subito una vera e propria reprimenda, dopo giorni molto intensi e caratterizzati da un atteggiamento esagerato dell’inquilino della casa più spiata d’Italia. Quest’ultimo avrà sicuramente capito la lezione e ora dovrà fare il possibile per evitare ulteriori passi falsi, che possano pregiudicare il risultato. Anche perché è tra i favoriti alla vittoria.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi rimproverato da Alfonso Signorini

Questa scelta del padrone di casa è stata scaturita da quanto successo al GF Vip 7 alcuni giorni fa. Edoardo Tavassi ha litigato con la fidanzata Micol Incorvaia e ad Alfonso Signorini non è piaciuto quanto il pubblico abbia dovuto vedere. Il concorrente aveva detto, come ricostruito da Blogtivvu: “Io esco dalla porta rossa stasera. Perché? Sei proprio una povera sfigata. Sei una povera sfigata, non te ne frega un ca*** e questa è l’ennesima dimostrazione. Io mi segno tutto, vai tranquilla”.

Signorini ha voluto inviare un messaggio a tutti i vipponi, augurando le migliori cose prima della finalissima. Ma poi ha sgridato Tavassi: “Voglio fare due chiacchiere con te perché devo dirti una cosa importante. L’altra sera quando hai litigato con Micol, ti sei lasciato andare ad una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella che potrebbe essere paragonata ad una telefonata al telefono”. Ma non è scattata la squalifica dalla trasmissione.

Signorini ha concluso: “Ovviamente non avevi un atteggiamento aggressivo, ma vogliamo portare nella casa della gente la buona educazione. Detto questo goditi il weekend e la finale”. Ma c’è chi non ha condiviso la decisione: “Il secondo richiamo, ma senza squalifica. Che grandissimo circo”.