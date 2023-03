GF Vip, Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi parlano della finale. Il reality di Alfonso Signorini lo puoi amare o odiare, ma in tanti oggi si stanno chiedendo come finirà. Quello che è successo dentro la Casa, le coppie, gli amori, i litigi, le eliminazioni, le polemiche, i casi di ‘bullismo’ o presunti tali, insomma quest’anno è successo davvero di tutto. E non ci sarà stato il famoso “triangolo” formato da Alex, Delia e Soleil, ma insomma il pubblico raramente si è annoiato.

Ormai siamo vicinissimi alla finale che completerà un percorso per molti durato oltre sei mesi. In finale ci saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Inoltre, novità assoluta, proprio lunedì 3 aprile tramite televoto si conoscerà il nome del sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. In queste ore si vocifera che Edoardo Tavassi rischia una clamorosa eliminazione per alcune parole ‘vietate’ usate in una lite con Micol Incorvaia…

Oriana Marzoli e Edoardo si sbottonano sulla finale del GF Vip 7

Squalifica o no, Edoardo Tavassi ha parlato con Oriana Marzoli di quello che potrà succedere nella finale del Grande Fratello Vip settima edizione. Se pochi giorni fa il fratello di Guendalina aveva rivelato che per lui la finale era un sogno, ora la modella venezuelana ha confessato a sua volta: “Sarò anche ripetitiva, ma io voglio spengere la luce…“. Ovvero, per quei pochi che non lo sapessero, vuole arrivare alla finalissima, lo scontro tra due concorrenti per la vittoria.

“Perché non lo facciamo tutti? – prosegue Oriana Marzoli – Io scommetto che lo farai tu o un’altra persona ma non lo so. Io però voglio arrivare a quel momento. Immaginati noi due a spegnere le luci […] C’è anche il televoto flash. È una cosa del momento… Io comunque scommetto te! È diverso, sei l’ultimo a chiudere la nostra Casa”. Una versione che però non sembra convincere Edoardo Tavassi, il quale fa un pronostico diverso. Chissà se per strategia o perché ci crede davvero… Qui il VIDEO della chiacchierata tra i due.

Edoardo Tavassi, invece, si dice soddisfatto anche solo di aver raggiunto la finale: “Fidati di me, è difficile che mi sbaglio. Io vedo te al 100%. Il mio obiettivo era quello di arrivare alla finale. È un momento magico però io sono contento anche così. Ovvio che mi piacerebbe vincere, ma sto con i piedi per terra. Lo so che non succederà. Io sono molto razionale. In finale tutti sono uguali tranne quello che vince…io volevo vivere la finale da finalista”. L’anno scorso a spegnere le luci furono Jessica Selassié e Davide Silvestri, stavolta chi sarà?”.

