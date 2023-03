GF Vip, momento no per Micol Incorvaia, proteste dei fan. Da un po’ di giorni non si fa che parlare del comportamento dei vipponi nei confronti di Nikita Pelizon. Più volte i telespettatori hanno messo in evidenza le ingiustizie e gli atteggiamenti discriminatori a danno dell’influencer triestina. Recentemente pure Micol Incorvaia è finita al centro degli attacchi per un ‘quasi insulto’ lanciato proprio a Nikita: “Quella p…” ha detto, salvo poi correggersi ma il web non le ha creduto.

Adesso, però, sono in tanti a protestare per un trattamento riservato a Micol Incorvaia che sarebbe ingiusto e discriminatorio. L’attuale edizione del reality è stata una delle più complicate dal punto di vista delle polemiche e delle accuse da questo punto di vista. Il casi di Marco Bellavia oppure il fatto di far rientrare Ginevra Lamborghini e non gli altri vip usciti è valso al conduttore parecchie frecciate. Nelle ultime ore, inoltre, il pubblico si è lanciato contro i produttori del programma per un altro motivo.

Leggi anche: “Se dico queste cose su Nikita…”. GF Vip 7, nella notte Micol parla alle altre: “Cosa ho scoperto”





Micol Incorvaia afferma di aver vissuto una “giornata tremenda”. Ma a cosa si riferisce la concorrente che nella Casa si è legata sentimentalmente a Edoardo Tavassi? C’è chi accusa gli autori del programma, ma perché? Cerchiamo di scoprirlo. La gieffina è apparsa parecchio amareggiata e in tanti hanno commentato il suo stato d’animo.

Micol Incorvaia ha dichiarato: “Vorrei soltanto porre fine a questa giornata tremenda…“. Ma cosa c’entrano gli autori del GF Vip? Un utente accusa: “Gli autori lo fanno apposta a non coinvolgere Micol nelle cose e a non chiamarla in confessionale e a lasciarla più volte da sola”. Un altro spettatore ha commentato sui social: “Bruttissimo vedere lei che li sentiva dalla cucina cantare la sigla finale”.

C'è poco da fa micol troppo brava per questo la oscurano 100 a 0 con tutti gli altri #micolincorvaia — Anna Schirano (@SchiranoAnna) March 31, 2023

Allora @GrandeFratello #GFvip MICOL INCORVAIA è una concorrente attiva e in finale, ha la possibilità di vincere anche il programma, DOVETE INQUADRARLA TANTO QUANTO GLI ALTRI CONCORRENTI @Codacons #incorvassi — G D (@GD31259886) March 31, 2023

Questo è un altro commento sui social: “Mi dispiace troppo perché nonostante Micol oggi era molto giù di morale con la radio si era ripresa ed era felice, ma gli autori l’hanno nuovamente buttata giù“. Insomma, c’è un comportamento discriminatorio nei confronti della vippona? A molti sembra proprio di sì e anche le parole della diretta interessata, anche se non fa nomi, fanno riflettere…

“Salta la finale”. GF Vip 7, decisione choc: escluso proprio da Signorini: “Si sa cosa ha fatto”