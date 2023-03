Al GF Vip 7 è guerra aperta: da una parte Nikita Pelizon, dall’altra gli spartani con Micol Incorvaia che nella notte si è lasciata andare a una rivelazione pesante. Al pubblico non è piaciuta la freddezza con a quale Nikita è stata trattata dopo l’annuncio di essere la quinta finalista del reality: “Nikita nonostante tutto si è congratulata sempre con tutti per la finale e ha applaudito per tutti. Loro nemmeno un semplice “complimenti” e inoltre durante la sua sorpresa si sono alzati andandosene a farsi i fatti loro, solo Giaele era seduta”.



“Non è questione di coerenza ma di educazione, sono gli ultimi giorni e anche se non piace una persona si può essere educati invece mi sembra abbiano proprio la cattiveria addosso”. Parole di condanna che non sono le sole: “Cercate di comprendere che il gruppo dei cosiddetti non so cosa spartani sono l’esatto specchio della stra grande maggioranza della società di oggi: cafoni, maleducati, problematici, invidiosi, cattivi”.

Leggi anche: “Perché sta con Antonella”. GF Vip 7, Tavassi choc su Donnamaria: di nascosto salta fuori tutto





GF Vip 7, Micol Incorvaia: retroscena su Nikita Pelizon



E ancora: “Mascherano l’arroganza, le offese e la perfidia cercando di farle passare per coerenza e verità. Preferisco comunque Nikita con tutti i suoi difetti”. Nikita che ha ricevuto una lettera dai genitori. Ciao cucciola, meno due puntate alla fine del GF VIP 7, la trasmissione alla quale testardamente hai deciso di partecipare. Oggi è chiaro a tutti chi è Nikita, educata, gentile, riflessiva, spirituale, anche se a modo tuo”.



“Sono queste alcune delle parole contenute nella lettera che la mamma di Nikita ha scritto per la figlia. “Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a un passo dalla meta, ma come va va, ti amiamo tanto. Mamma e papà”. Nikita che è però, nella notte del GF Vip 7 è stata attaccata da Micol Incorvaia.

MA LA DOLCE DODINA CHE INSINUA DI SAPERE COSE SU NIKITA ? AVETE ATTACCATO NIKITA PER QUESTA COSA ADESSO PRETENDO LO STESSO ACCANIMENTO SU QUESTA FINTA BUONA ! LA PEGGIORE #Gfvip #nikiters #donnalisi #fiorde #gintonic #Denzzzers

pic.twitter.com/aD58TSkbHi — Soqquadro (@gicarestik2) March 28, 2023



Micol che ha lasciato intendere di sapere delle cose su Nikita Pelizon, che tuttavia non ha mai rivelato. “Vi dico la verità, io sono una signora e tante cose di diverse persone non le dico. Sono cose che io so, ma non uso niente contro nessuno. Non lo farei mai, noi siamo diverse”. Ma ora tutti si chiedono cosa ci sia dietro alle frasi sibilline di Micol.