Nuova puntata del GF Vip 7, nuova finalista ed eliminati. Nel corso dell’appuntamento del lunedì Nikita Pelizon è stata proclamata quinta finalista, mentre, a sorpresa, Alberto De Pisis ha battuto al televoto flash Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare la casa sotto lo sguardo sconvolto degli altri concorrenti e del conduttore Alfonso Signorini, in particolare di De Pisis che lo ha scelto in nomination convinto di essere lui a finire a casa.

Tra i tanti momenti della diretta del GF Vip 7 c’è stato un nuovo scontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice è stata eliminata dalla casa ma dallo studio di Cinecittà ha potuto parlare nuovamente con la sua acerrima nemica del reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio il conduttore ha dato il via alla nuova catfight tra le due.

Il livello dello scontro tra Micol e Antonella è molto basso, visto che la Fiordelisi spiega che Edoardo Donnamaria ha tolto il segui a Micol e a Clizia e ha fatto un paragone con lei tra una Ferrari e una Panda, riprendendo una battuta che tempo fa Tavassi fece a Donnamaria. “Chiudiamo questa cosa, dai, mi sorprende come tu ti senta di rivolgerti a me in questo modo”, risponde la Incorvaia al GF Vip 7.

“Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. – ha detto Antonella Fiordelisi – Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui“.

Micol Incorvaia è senza parole davanti alle parole della Fiordelisi: “Mi dispiace che mi ha tolto il segui, ma non avevo nessun motivo di parlare male di niente. Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere la conversazione”. Dello stesso avviso tanti utenti di Twitter. Dopo la puntata del GF Vip 7 i finalisti si sono riuniti e hanno commentato le parole di Antonella.

Edoardo Tavassi è rimasto basito davanti a quanto rivelato dall’ex vippona del GF Vip 7. Uscito dalla casa, quindi, Edoardo Donnamaria ha tolto il segui sui social a Micol e Clizia Incorvaia, che tra l’altro è la fidanzata di uno dei suoi migliori amici, Paolo Ciavarro. “Diceva le peggio cose (su Antonella) e dopo gli va bene fare…”, ha detto Edoardo Tavassi parlando di Donnamaria. Secondo Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli Edoardo Donnamaria ha deciso di restare con Antonella Fiordelisi per altri motivi, in particolare per avere visibilità.