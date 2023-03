Grande imbarazzo nella semifinale del GF Vip 7, quando Oriana Marzoli ha praticamente messo alle strette Alfonso Signorini. Inevitabilmente l’argomento è scivolato su Daniele Dal Moro, il quale è stato squalificato un po’ di tempo fa per i suoi atteggiamenti proprio contro l’influencer venezuelana. Ma quest’ultima non ha alcuna intenzione di dimenticarlo e sarebbe pronta a ricongiungersi con lui, una volta che il reality show finirà. Ma nelle scorse ore è successo qualcosa di inaspettato.

Infatti, dentro il GF Vip 7 Oriana Marzoli non sa ovviamente cosa accade al di fuori del programma. Quindi, in maniera spontanea ha chiesto delucidazioni a Alfonso Signorini sul tema Daniele Dal Moro e la reazione del conduttore è stata emblematica. Non poteva fare altrimenti, dato che lui era ben conscio della verità dei fatti, però non poteva dire tutto alla finalista della trasmissione. Infatti, è successo qualcosa di importante nel recente passato ma la decisione presa da Daniele non è stata comunicata ai vipponi.

GF Vip 7, Oriana Marzoli mette in difficoltà Alfonso Signorini

Mentre nella casa del GF Vip 7 andava in scena un faccia a faccia tra Oriana Marzoli e Luca Onestini, lei ha successivamente domandato una cosa ben precisa ad Alfonso Signorini che riguardava Daniele Dal Moro. Il padrone di casa non ha potuto svelare come stiano realmente le cose e ha reagito in modo inaspettato. Presumibilmente poteva solamente compiere quel gesto, dato che avrebbe potuto ricevere critiche dalla produzione nel momento in cui si fosse sbottonato un po’ troppo sulla vicenda.

La considerazione di Oriana è stata la seguente: “Non mi avete fatto vedere neanche una clip di lui“. La lamentela della vippona è stata eloquente, ma non si è trattato di una scelta deliberata del GF Vip 7. Infatti, lei non è a conoscenza della verità, infatti è stato lo stesso Dal Moro ad aver rifiutato di registrare dei filmati dedicati alla Marzoli, al fine di non essere strumentalizzato. Signorini ha risposto con un assordante silenzio, visto che non sapeva proprio cosa dirle in quei delicati frangenti di puntata.

Al termine del programma, potrebbe esserci il tanto atteso incontro tra Oriana e Daniele, che decideranno insieme cosa fare e se frequentarsi fuori dal GF Vip. Ma fino a lunedì 3 aprile lei non riceverà aggiornamenti dall’ex protagonista di Uomini e Donne.