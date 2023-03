GF Vip 7, vipponi sotto choc dopo la serata di ieri. È successo tutto dopo verso la fine della puntata dopo pubblico. Puntata che ieri ha visto l’addio al programma Andrea Maestrelli e Luca Onestini.Una decisione che non ha messo tutti d’accordo soprattutto per quanto riguarda l’ex Uomini e Donne, considerato uno degi concorrenti punta. Sui social un fan del programma: “Gli hanno dato del mestierante e del giocatore, ma ha giocato meno sporco rispetto a quelli che stanno già in finale”.



“Peccato che sia uscito proprio Luca, quest’anno sta andando tutto al contrario. Viene premiata la cattiveria e la maleducazione”. E ancora: “E dopo la trashata di Antonella e l’uscita di Luca e l’abbraccio di Giuda di Nikita un beso carino. Non guardo la finale. Adios”. Ma il vero choc non è stata l’uscita di Luca, quanto il comportamento tenuto dai vipponi dopo.

GF Vip 7, Nikita Pelizon umiliata: è in finale ma nessuno fa festa



Che al GF Vip 7 Nikita Pelizon non godesse di particolare simpatia era chiaro. Ma quanto successo ieri sta facendo discutere. Dopo il televoto flash Alfonso Signorini ha spiegato come Nikita fosse la quinta finalista. Nessuno si aspettava grandi festeggiamenti ma neppure il gelo che è calato dopo. Racconta infatti Novella 2000 come: “Forse sconvolti per l’uscita del loro amico dal programma, nessuno (eccetto Milena e Alberto) si sono mostrati felici per lei. Anzi, totale indifferenza”.



E sui social se ne sono accorti. Scrivono gli utenti: “Loro antisportivi la finale è un bel momento potevano per lo meno applaudire lei ha sempre applaudito con tutti”. Ea ancora: “Il risultato vero e forte è questo. Quasi il 50 per cento da sola in un televoto flash. E non dopo una settimana aiutato da vari fandom. Ma poi dopo stasera per come vi Siete comportati con questa ragazza…siete finiti. Non siete degni neanche di essere commentati”.

NIKITA, SEI LA QUINTA FINALISTA DI QUESTA EDIZIONE DI #GFVIP! 🎉 pic.twitter.com/I3m4R0LFbB — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023



Quindi rincara la dose un altro: “Onestamente, questi ragazzi sono molto cattivi, non si sono nemmeno congratulati con lei perché vogliono solo essere quelli che vincono che tipo di essere umano sono a parte il non essere d’accordo con certe cose che accadono lì, devi avere un po’ di empatia e rispetto per gli altri Inoltre, con tutto il cuore, vorrei che Nikita vincesse dopo tutto il bullismo, tutto il danno che le è stato fatto è l’unica cosa che merita di essere la vincitrice, sono felice per lei”.