Puntata piena di colpi di scena, quella del 27 marzo 2023 del Grande Fratello Vip. E tutti stamane si stanno facendo la stessa domanda: chi è uscito durante la semifinale del GF Vip 7? Prima di arrivarci è fondamentale ripercorrere alcune cose capitate in studio da Alfonso Signorini e all’interno della casa. Tanto per cominciare appena iniziato il programma, Oriana ha attaccato pesantemente Nikita. La venezuelana l’ha definita “falsa”. Il motivo? Nikita l’ha accusata di essere gelosa del rapporto tra lei e Luca Onestini.

Tra i due il solito scontro che non ha portato a nulla di fatto. Poi la Marzoli è stata messa in crisi dalla domanda: “Preferiresti vincere il Gf o stare con Dal Moro?”. Lei ha molto criticato Luca per questa domanda, poi l’ha perdonato. E a riguardo Onestini ha detto: “È una mia grande amica, sarebbe un colpo basso e non glielo farei mai”. A riguardo Sonia Bruganelli ha detto: “Lei è già in finale, probabilmente voleva mettere in difficoltà lui”.

Chi è uscito durante la semifinale del GF Vip 7

A quel punto quando Sonia ha chiesto se fosse o meno innamorata di Daniele, Oriana ha risposto: “Non sono innamorata di Daniele. Mi piace e basta, il resto verrà dopo.” Poco dopo per Milena Miconi si è presenta il marito: una grande sorpresa per lei. Si tratta della prima volta che i due vivono distanti. Poi è toccato a Nikita ricevere una sorpresa.

Si tratta di una lettera d’amore da parte dei genitori con i quali non aveva buoni rapporti. Poi è toccato a Luca Onestini: la sua sorpresa è il fratello minore, Gianmarco. Ma veniamo all’eliminazione del giorno. Alla fine il pubblico ha deciso di portare in finale Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Alla fine viene eliminato Andrea Maestrelli, ma non è finita.

A trascinare in nomination Luca Onestini è stato Alberto De Pisis che a sua volta è stato trascinato da Nikita Pelizon votata dal gruppo. I tre hanno scoperto l’esito delle votazioni in studio che hanno raggiunto tutti insieme a bordo di una macchina. Alla fine è Luca Onestini a dover lasciare la casa e per lui va bene così. Al televoto ci vanno Milena Miconi e Alberto De Pisis. Uno dei due dovrà lasciare la casa la prossima settimana.

