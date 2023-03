GF Vip 7, sale la tensione quando mancano poche ore alla nuova puntata. Puntata che dovrebbe consacrare Nikita Pelizon come quarta finalista. L’influencer sarebbe favorita su Tavassi. Tavassi che è stato ieri al centro delle critiche del pubblico proprio per un brutto gesto nei confronti di Nikita. Dopo aver terminato il suo pasto proprio Edoardo si è alzato, e a quel punto ha offerto il suo sgabello a Nikita. Nikita che era rimasta in piedi.



Nel porgere la sedia a Nikita Edoardo ha usato il piede, avendo le mani occupate, e la modella ha così ringraziato il suo coinquilino. Una mancanza di rispetto secondo i fan che immediatamente hanno preso d’assalto le pagine social del programma usando toni particolarmente duri nei confronti del fratello di Guendalina che ora potrebbe rischiare l’accesso diretto in finale.

GF Vip 7, ansia tra i vipponi: “Speriamo non escano clip su Nikita”



Intanto, quando mancano due settimane esatta alla fine del programma, iniziano a spuntare le quota dei possibili vincitori. Secondo la SNAI, la società di scommesse tra le più famose in Italia, la favorita è Oriana Marzoli. Sul tabellone Snai, svetta Oriana Marzoli quotata 1.75. Al secondo posto, Edoardo Tavassi quotato a 3.00, Al terzo, Micol Incorvaia. Al quarto posto Nikita a pari merito con Giaele De Donà.



Le quote salgono in maniera considerevole parlando di un’ipotetica vittoria di Alberto De Pisis, Luca Onestini (quotati a 15.00 entrambi). Andrea Maestrelli e Milena Miconi (ultimi con 25.00). A proposito di Nikita è spuntato un nuovo video che sta facendo il giro dei social e che accusa i vipponi spartani di continuare ad escludere Nikita dalle loro chiacchiere, di parlare di lei in sua assenza e così via.

Per fortuna sono gli ultimi giorni, deve resistere !!! pic.twitter.com/InRnQFZckG — La malmostosa (@Lilith_6a6) March 26, 2023



A quanto scrive tuttotv.it: “Tutti i concorrenti spartani si erano radunati poche ore fa all’interno della camera da letto dove dorme Luca Onestini. I vipponi stavano parlando di quello che potrebbe accadere durante la puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 27 marzo 2023. Anche perché sarà la semifinale. Loro credono che sarà una puntata con molto gioco e con poche clip da far vedere al pubblico”. I Vipponi, insomma, temono che le clip usciranno fuori e che il loro gioco possa venire smascherato.