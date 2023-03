Avvenimento storico al GF Vip 7, con Nikita Pelizon che sarà ricordata per sempre nel programma televisivo di Canale 5. Facendo un bilancio della sua avventura, si è scoperto in queste ore che è riuscita a fare un duplice record clamoroso. Possiamo subito anticiparvi che non si tratta di qualcosa di positivo nei suoi confronti, ma nonostante le tante difficoltà vissute in questi lunghi mesi è riuscita nell’intento di approdare in finale. Quindi, lunedì 3 aprile si giocherà il successo con gli altri vipponi rimasti in gara.

Adesso, però, il sito Novella 2000 col supporto dei telespettatori e del sito Wikipedia, è stato in grado di fornire una notizia importante sul GF Vip 7 e soprattutto sull’esperienza nel reality show di Nikita Pelizon. Lei probabilmente scoprirà tutto al termine della trasmissione e, se dovesse addirittura vincere, sarebbe un risultato ancora più incredibile alla luce di queste informazioni che sono emerse sul suo conto. Una situazione unica nel suo genere, visto che un’ex vippona è stata superata ampiamente in questo record.

GF Vip 7, Nikita Pelizon ha ottenuto un doppio record

Dunque, nella semifinale del GF Vip 7 Nikita Pelizon è stata abile a battere Luca Onestini e Alberto De Pisis al televoto e a qualificarsi alla finalissima in virtù del 48% delle preferenze. Ma ora si è saputo altro sulla modella triestina e il primo dei due record è decisamente pazzesco. Lei è diventata la concorrente con maggiori nomination, avendo raggiunto la cifra monstre di 75. In precedenza era stata Miriana Trevisan la gieffina con più nomination, 60, ma è stata surclassata di ben 15 lunghezze.

Parlando del secondo record, Nikita è stata anche colei che è finita al televoto più volte, 24 per la precisione, ma se l’è sempre cavata riuscendo a restare nella casa più spiata d’Italia. Anche se intorno a lei è stata fatta praticamente terra bruciata, non avendo più amici ma solo rivali, ha lottato strenuamente e ha convinto i telespettatori a proiettarla verso la finale. Questi record negativi non l’hanno affatto scalfita e ora pensa di avere tutte le carte in regola per essere il successore di Jessica Selassié.

E al GF Vip 7 si sono verificati anche due brutti episodi su Nikita nelle scorse ore: tutti i vipponi l’hanno snobbata, tranne Milena Miconi, quando è stata annunciata lei come finalista. In precedenza, avevano anche boicottato la sua sorpresa, alzandosi dal divano e andandosene durante la lettera della famiglia di lei.