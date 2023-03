Stava probabilmente per succedere il caos al GF Vip 7, a causa di un’affermazione di Micol Incorvaia nei confronti di Nikita Pelizon. Un video sta spopolando in queste ore e riguarda un momento di pausa della diretta della trasmissione, andata in onda lunedì 27 marzo e che ha decretato Edoardo Tavassi e Nikita finalisti e l’eliminazione di Luca Onestini ed Andrea Maestrelli. Stavolta la sorella di Clizia sembrava la stesse combinando grossa ed è riuscita a fermarsi proprio sul filo di lana.

Un momento molto teso quello vissuto al GF Vip 7, infatti Micol Incorvaia riferendosi a Nikita Pelizon avrebbe utilizzato un termine inappropriato e offensivo. O meglio, ha accennato questa parola non completandola del tutto. Ma anche lo stesso Edoardo Tavassi si è accorto che stesse per dire qualcosa di scomodo, infatti si sente in sottofondo un suo intervento per stoppare la fidanzata. Quest’ultima ha poi proseguito il discorso, rivelando quali fossero le sue reali intenzioni.

GF Vip 7, cosa ha detto Micol Incorvaia su Nikita Pelizon

Ovviamente tutti coloro che hanno visto e che guarderanno il filmato potranno farsi una loro idea, ma sta emergendo un’ipotesi bruttissima, che se dovesse essere confermata sarebbe l’ennesimo gesto inopportuno accaduto al GF Vip 7. Micol Incorvaia si trovava all’interno del giardino e stava discutendo di Nikita Pelizon, alla presenza di Tavassi, Milena Miconi, Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Le stava per uscire dalla sua bocca un insulto, stando al racconto di un utente Twitter che ha diffuso le immagini in rete.

Micol ha esclamato secondo l’internauta: “Quella p…“. E ha aggiunto: “Ma tranquilli, stava dicendo bambina”. Infatti, nel video si può sentire Tavassi che fa: “Oh”, quasi a rimproverarla. E lei che dice: “Stavo per dire bambina“, confermando che non ci fosse una volontà di offenderla pesantemente. Ma il web non ci ha creduto totalmente, anche se ovviamente sono stati anche riportati altri commenti dei fan degli Incorvassi, i quali non hanno notato alcun comportamento inadeguato della vippona.

Ecco alcuni dei commenti principali di entrambi i fronti: “Non ha detto proprio ‘p…’, quanti film”, “Ti affossi da sola, sempre di più, e la colpa è tua”, “‘Sta scema per non dire altro”, “Che furba, ma che pensi che la gente sia stupida?”, “L’educazione di una santarellina”.